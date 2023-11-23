Özgür Özel'den Yavaş-Akşener görüşmesine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’de gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayınında Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlıyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“(Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında Mayıs seçimleri öncesi imzalanan protokole ilişkin) Bu protokolden haberdar olmadığımızı kamuoyuna açıklamıştım. Geçirdiğimiz kurultay sürecinde de bu konu oldu ama bunu bir siyasi parti kendisi için gündemde kalma aracına çevirmek istiyor. Ben böyle bir şeyin tarafı olmak istemem.

"Beyefendi şimdi protokolü falan yayınlamış. O kendisini gündeme getirmek istiyor ama ben o tartışmanın tarafı olmam. Cumhuriyet Halk Partililer benim atanmışlarla değil, seçilmişlerle yöneteceğimi, bir daha gizli protokoller yapılmayacağını söylemiştim. Geriye dönüp de o konuya saplanmanın anlamı yok.”

"Mansur Yavaş, Meral Akşener'e selamlarımı iletti, Ankara için bir işbirliği talebinde bulunmadı."

"Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız. Çünkü ittifak kelimesi çok yoruldu. El birliği ile o kelimeyi bayağı yıprattık. İttifak kelimesi artık çok olumlu çağrışım yapmıyor seçmenin kulağında. Ben ‘iş birliği' kelimesini kullanmayı tercih ediyorum."

"Ben Meral Hanım’la, Sayın Genel Başkan’ımızla, onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de ben üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Umutla baktığım bir süreç. Mümkün olan en kısa sürede yapmalıyız. Olmazsa dünyanın sonu değil.”