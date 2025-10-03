Özgür Özel'den Yavuz Bingöl'e: "Gezi'de özgürlükçüydü, bugün darbeci oldu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla Bolu’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuştu. Oldukça büyük bir kalabalığa seslenen Özel, Yavuz Bingöl hakkında açıklamalarda bulundu.

Bingöl için "Gezi'de özgürlükçüydü, bugün darbeci oldu' diyen Özel şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Fatih Altaylı’nın duruşması vardı. 104 gündür tutuklu. Boş Koltuk yayınını milyonlar izliyor adam içeride iken. Bugün, 104 günün sonunda serbest kalması dışında bir seçenek yok. Yaptığı suçlama; ağzıyla söylediği lafın başını kırpmış ve sonunu kırpmış. Efendim ‘Cumhurbaşkanı’na tehdit ve hakaret.’ Lafın içinde ne tehdit var, ne hakaret. Bugün tutukluluğun devamına karar verdiler. Ayşe Barım, 13 yıl önce Gezi Parkı’na gitmiş. Buradan duyana, duymayana duyuralım. Şikayetçi, bunu şikayet eden diyor ki, ‘Ayşe Barım’ı tanımam. Sosyal medyadan Gezi’ye gittiğini gördüm. Kızdım, şikayet ettim. Gözümle görmedim’ diyor. 13 yıl sonra 248 gündür tutuklu. Hakim karşısına çıktı, ‘Gezi’ye onların Ayşe Barım götürdü’ dedikleri bütün sanatçılar ‘Ayşe söylemedi’ dediler. Hatta birisi dedi ki, ‘Ne Ayşesi ya, beni Yavuz Bingöl çağırdı’ dedi. Yavuz Bingöl, o zaman özgürlükçüydü, bugün darbeci oldu ve Erdoğan’ın dizinin dibine oturdu. Eğer şu kadarcık haysiyeti olsa birilerinin bu ifade üzerine giderler, nasıl karga tulumba herkesi alıyorlar. Öyle de değil, bir telefon açın ya. Bir telefon açın da Yavuz Bingöl’ü bir ifadeye çağırın göreyim. Ama Yavuz Bingöl Gezi’de suç işlemedi. Bugün AK Parti’nin kara düzen düzenine alet olduğu için suç işliyor. Furkan Karabay, ‘Akın Gürlek hakkında haber yaptı’ diye tutuklandı. 114 gündür hapiste. Genç arkadaşımızı bugün yine hapisten salmadılar. Onun için söylüyorum. Bizim birbirimizle uğraşmaya değil, hep birlikte mücadele etmeye, hep birlikte kazanmaya ihtiyacımız var. Ne diyoruz? ‘Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz.’ Muhteşemsiniz. Bugün Bolu’da Bolu tarihinin en önemli akşamlarından bir tanesinde dezavantajlı bir tarihte, dezavantajlı bir saatte muhteşem bir birlikteliği hep birlikte yaşadık”