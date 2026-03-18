Özgür Özel'den yeni Akın Gürlek paylaşımı: "Muhittin Böcek'e şantaj yaptığını itiraf ediyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bugünkü açıklamalarına yanıt verdi.

Dün basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel, Gürlek'in bakanlık görevine getirilmeden önce sahip olduğunu iddia ettiği gayrimenkul varlıklarını tapu kayıtlarıyla birlikte açıklamıştı. Özgür Özel, Gürlek’in toplam 325,5 milyon TL’lik 12 adet mülkü olduğunu savunmuştu. CHP lideri Özel, Gürlek’in sahibi olduğu ve sattığı gayrimenkullerinin toplam değerinin ise 452 milyon lira olduğunu söylemişti.

İddialara bu sabah yanıt veren Akın Gürlek ise biri Tuzla'da üçü İzmir'de toplam 4 adet taşınmazı olduğunu söylemiş ve tapu kayıtlarını paylaşmıştı.

"HIZLA SATTIKLARINI GİZLEMEYE KALKIYOR"

Buna da değinen Özel, "Belgelere cevap verirken e-devletten aktif-pasif taşınmazları göstermek yerine, hızla sattıklarını gizlemeye kalkıyor" dedi.

MUHİTTİN BÖCEK İDDİASINA YANIT

Gürlek'in, kendisini Muhittin Böcek'ten rüşvet almakla suçlamasına da yanıt veren CHP lideri, "Muhittin Böcek’e iftiracı ol diye teklif, baskı, şantaj yaptığını kendi itiraf ediyor" derken konuyla ilgili 30 Ekim 2025 tarihinde yaptığı konuşmanın bir kesitini paylaştı.