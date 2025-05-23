Özgür Özel'den "yeni anayasa" mesajı: Hukuk tanımayanlarla müzakere edilmez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni anayasaya bir kez daha kapıyı kapattı. Özel, "Hukuk tanımayanlarla müzakere edilmez, mücadele edilir" dedi.

Özel, "PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yargılandığı davanın ilk duruşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Duruşmada yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "İzleyen heyet için hiçbir şey diyemem, mutlaka onlar da çok şaşırdı ama iddia makamındaki savcı santim santim makama gömüldü. Tek tek ispatlıyor. Teker teker koydu. Deyim yerindeyse iddianameyi böyle uçak yaptı, attı savcıya doğru. Böyle başının üstünden geçti. Fiilen değil. Yapılan iş o. İddianameyi uçak yaptı yolladı, gemi yapsa yüzmez batar" ifadelerini kullandı.

"Ekrem İmamoğlu'nun kayıp telefonu bulundu" haberlerine de değinen Özel, "O telefon numarasını girince ben de Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu yazıyor. 2013'te kaydettiğim ilk numara. Ekrem Başkan da çok gülmüş ona. Graham Bell bile bir telefonu bulduğuna bu kadar sevinmedi. O telefondan bir şey çıkması dışında bir umudunuz yok. Hiçbir şey yok o telefonda" diye konuştu.

"AKP'Lİ BELEDİYELERLE İLGİLİ TÜM DOSYALARI AÇIKLAYACAĞIM"

Yargıyı "particilik ve siyasi operasyon" yapmakla eleştiren Özel, "Particilik yapıyorlar, AKP dönemine bakmıyorlar. Sayıştay raporları elimde. Fatih Belediyesi'ne operasyon yapabiliyor musunuz? Tüm dosyaları açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa tartışmaları konusunda da mesajlara veren Özel, "Hukuk tanımayanlarla müzakere edilmez, mücadele edilir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li tutuklu belediye başkanlarının pankart ve afişlerinin toplatılması yönünde İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı göndermesine de tepki gösteren Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e tepki göstererek, "Tepemin tasını attırmasın gider odasının kapısına asarım" ifadelerini kullandı.