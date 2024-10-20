Özgür Özel'den 'yenidoğan çetesi' tepkisi: Gerçek sorumlu Erdoğan'dır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da gazetecilerin sorunlarını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kamuoyuna yansımasının ardından infial yaratan 'yenidoğan çetesi' ile ilgili konuşan Özgür Özel, "Ülkeyi yönetenler sorumluluktan kaçamazlar. Bu rezalete bulaşan kim varsa, sadece görevleri icabı bir kusur işlediler diye değil, bunları bilerek, tasarlayarak ve örgüt kurarak ölüme sebebiyet vermek suçundan yargılamak ve bir daha gün ışığına çıkarmamak lazım" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şöyle devam etti: "Ayrıca bu işe karışan ne kadar hastane varsa, öyle ruhsatlarını askıya aldık değil, bu hastanelerin hepsinin kamulaştırılması, bütün varlığına kamu adına el konulup Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi lazım."

MAL VARLIKLARINA EL KONULMALI

Özel, açıklamasında çağrıda bulunarak, "Olağanüstü Hal ilan edip Meclis'in yetkilerini kullanarak 15 Temmuz darbesine karışan cemaatin tüm varlıklarına, hastanelerine, okullarına, dershanelerine el konuldu. Bugün KHK'ya gerek yok, ana muhalefet partisinin lideri olarak çağrıda bulunuyorum; gelsinler, bu işe kim karıştıysa bütün hastanelerine ve mal varlıklarına kamu adına el koyalım. En ağır tedbiri almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SİSTEMİN KURUCU ERDOĞAN

"Yenidoğan çetesi" ile ilgili sorumlulara işaret eden Özgür Özel, "Mevcut Bakan'ın sorumlu olduğu konu şu; o günlerde İstanbul İl Sağlık Müdürü kendisi. Haberdar oldukları konudan 19 ay sonra haberdar oluyoruz. Demek ki burada çok ciddi bir ihmal var. O günlerin sağlık bakanı da yeteri kadar bu konunun üstüne gitmediyse o da sorumlu" diye konuştu.

"Ama bir tane gerçek sorumlu var" diyen Özel, şöyle devam etti: "İki bakanı da atayan kalemin sahibi aynı kişi, gerçek sorumlu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun dışında bütün sorumluların üzerine gidilmeli. Ama onlar tali sorumlulardır, bu ülkede sağlığı bu kadar metalaştıran, sağlık alanında verilen hizmeti ticarileştiren, özel hastanelere yenidoğan yoğun bakımın çok, devlet hastanelerinde az olmasına sebebiyet verilmesi gereken sistem ortada. Bu sistemin kurucusu Recep Tayyip Erdoğan'dır."

ERDOĞAN'IN SIĞINMACI AÇIKLAMASINA TEPKİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Lübnan'dan yeni sığınmacı gelirse kapımız açık" dediğini hatırlatan Özel, "Bunu bir soralım bakalım, bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan dışında kim böyle düşünüyor? Çıldırmamak elde değil. Kendisine oy veren herkese kendisini şikayet ediyorum" ifadelerini kullandı.