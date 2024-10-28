Özgür Özel'den yurttaşlara 29 Ekim çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılına ilişkin yazılı bir mesaj yayınladı.

CHP lideri mesajında 23 Ekim'de gerçekleşen TUSAŞ saldırında hayatını kaybedenleri andı.

Özel, Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajında "Kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuş cumhuriyetimizin sosyal hukuk devleti niteliklerini güçlendirmek için kurucu kadrolarımız gibi durmaksızın çalışmak düşmektedir" ifadesini kullandı.

Özgür Özel, yurttaşları il ve ilçe merkezlerinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinliklilerine katılmaya davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı şöyle:

"Bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eserinden biri olarak nitelendirdiği Cumhuriyetimizin 101’inci yılını kutluyoruz. 101 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan oylamada 'Yaşasın Cumhuriyet' nidaları ve sürekli alkışlarla oybirliğiyle ilan edilen Cumhuriyetimizin temelleri “bilhassa kimsesizlerin kimsesi” olması için türlü badirelere göğüs gererek, çok sağlam bir biçimde atılmıştı. Cumhuriyetimizin temelleri o kadar güçlüdür ki aradan geçen 101 yılda kuruluş felsefesinden sapma çabalarına, terör başta olmak üzere çok sayıda saldırıya, sayısız darbe ve darbe girişimine maruz kalmış olmasına rağmen Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır. Ne Cumhuriyetimiz ne yurttaşlarımız teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır. Bu vesileyle 23 Ekim’de gözbebeğimiz TUSAŞ’a Ankara’da düzenlenen terör saldırısında şehit olan yurttaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.

YURTTAŞLARI KUTLAMALARA DAVET ETTİ