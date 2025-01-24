Özgür Özel'den Zafer Partisi'ne ziyaret: Özdağ'ın cezaevine gönderilmesi kabul edilemez

CHP lideri Özgür Özel, Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Zafer Partisi Genel Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Özel'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililer eşlik etti.

Ziyaretin ardından Özel, Zafer Partisi Genel Başkanvekili Mehmet Ali Şehirlioğlu ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Özdağ'ın tutuklanmasının "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Özel, "Yargının ve yargıda görevli olan kişilerin iktidar partisinin siyasi amaçlarına uygun hareket eden birer aparata dönüştürmelerinin sonuçlarını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ DEDİ DİYE KİMSE TERÖRİST OLMAZ"

Tutuklama kararının "geriye dönük paylaşımlar ve "Cumhurbaşkanına hakaret" gibi gerekçelerle alındığına dikkat çeken Özel, "Tarafsız cumhurbaşkanı için yazılmış bir maddeyi, siyasi rakiplerine hakaret eden birisini korumak için kullanıldığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Özel, "AK Parti dedi diye kimse terörist olmaz, AK Parti dedi diye kimse hırsız değildir" dedi.

BOLU'DAKİ OTEL YANGINI: BİLİRKİŞİYE BASKI YAPIYORLAR

Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili yetki tartışmaları hakkında da "Bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Doğrular er ya da geç ortaya çıkar. Bolu’daki bilirkişiye baskı yapıyorlar, 'O bilirkişi heyeti istediklerimizi yazmazsa başka bilirkişi heyeti isteyelim' diyorlar" diye konuştu.

Özel şöyle devam etti:

"Algı yönetimi başka bir şey, hakikatler başka bir şey. Otelin dışında, otelle bağı olmayan 70 metrekarelik kafeteryanın başvuru üzerine verilmiş belgesini otelin dördüncü katındaki bütün katı kaplayan yangının çıktığı yerin belgesi gibi göstermeye çalışan bir algı yönetimi ile karşı karşıyayız. Doğrular er ya da geç ortaya çıkar. Bolu faciasına kimse sebebiyet verdi, kimin kusuru varsa cezasını çeksin, çekecek. Bu facianın üstüne AK Parti’yi bu işten sıyırmak için kim ne yapıyorsa, onun davası da ayrı görülecek. Bunu da söyleyeyim. Onun davası bu iktidar değişince şahitleriyle, tanıklarıyla, yapılanlarla ayrı görülecek. Bolu otel yangını davası ayrı görülecek, Bolu otel yangını davasında adaleti karartma, vicdanları yakma davası ayrı görülecek. Bu kadar söylüyorum."

ERDOĞAN'A AKIN GÜRLEK YANITI

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek üzerinden "Muhalefet partisi başkanı da olsanız kameralar karşısında kimseye tehdit savuramazsınız" sözlerine de yanıt verdi.

Özel, "Biz bize yapılanı, biz size, ailelerimize yapılanı sizin ailelerinize yapmayacağız.‘Cem bizim evladımız, sizin evlatlarınızın dahi bu muameleyle karşılaşmaması için bu düzen değişecek’ lafında ne aile tehdidi var? O aileye bir tehdit diye gördüğü kendi bilinç altındaki mesele, onu kendi kendi ile ve kendi vicdanıyla hesaplaşacak. İktidar değişirse aileme tehdit olur mu diye. Biz kimseye birinin ailesi diye hedefe koymadık, tehdit etmedik, etmeyiz." diye yanıt verdi. Özel, Sayın Ümit Özdağ’a yaşatılan 11’inci önemli olaydır. Bir gün öncesinde işte hemen yanımda olan, bugün buraya gelen Gençlik Kolları Genel Başkanım sabah imza atıyor, öğleden sonra Ankara’ya gelip Gençlik Kolları Genel Başkanlığı denetimli serbestlikle bırakıldı. Ondan bir gün önce aynı gün Ekrem İmamoğlu‘na, bir hafta önce bana, yine dün benimle ilgili işte yolladıkları fezlekeler. Bir gün durmuyor. Yapılan iş yargı tacizidir, başka bir şey değildir. Muhalefete yargı tacizidir" diye konuştu.