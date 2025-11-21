Özgür Özel'den Zonguldak mitingine çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu mücadeleyi; yağmurda, soğukta, baskıda geri adım atmayan milyonlar büyüttü. Sandığa bastonuyla yürüyen 90 yaşındaki teyzemizden, karnındaki bebeğin geleceğini korumak için alanlara koşan annelere kadar. Bu büyük mücadele hepimizin! Yarın Zonguldak’ta yine omuz omuzayız!" açıklamasında bulundu.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ve erken seçim çağrısını bir kez daha dile getirmek için düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 72’ncisi yarın Zonguldak’ta yapılacak. Miting öncesi sosyal medya hesabından çağrı yapan CHP Lideri Özgür Özel şunları kaydetti:



Zonguldak – Madenci Anıtı | 22 Kasım Cumartesi | 15.00"