Özgür Özel, Deniz Baykal'ı anma töreninde konuştu: 'Partiniz iktidardadır' demek için bir kez daha burada olacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki genel başkanlarından Deniz Baykal’ın vefatının ikinci yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada "Sevgili Baykal ailesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü, birbirine en bağlı ailesi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kıymetli mensupları, değerli dostlarımız, değerli basın mensupları, bugün Genel Başkanımız Deniz Baykal’ın huzurunda, kendisinin aramızdan ayrılışının ikinci yılında hep birlikteyiz. Benim için Deniz Baykal ile olan ilişkim kişisel siyasi hayatım açısından fevkalade anlamlarla yüklü. Ama kendisini benden çok daha eski tanıyanlarla, birlikte çok daha fazla çalışmış olanlarla, onun partimize ve ülkemize emeklerine çok daha eskiden şahitlik etmiş çok değerli büyüklerimizle birlikte, genel başkanlarımızla, bakanlarımızla, önceki dönem yöneticilerimizle, milletvekillerimizle birlikteyiz. Her birimizin hayatına dokunmuş, her birimizin hayatına önemli izler bırakmış ve 35 yaşında milletvekili olmuş, 36 yaşında bakan olmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sırasında da madenleri kamulaştıracak bir yurtseverliği, cesareti ve uluslararası boyutta bir meydan okumayı gerçekleştirebilmiş bir cesur liderin, bir büyük devlet adamının huzurundayız hep birlikte" ifadelerini kullandı.

"SİYASETE GİRİŞİM DENİZ BEY’İN TELEFONUYLA OLDU"

Siyasi kariyerine Deniz Baykal'ın çağrısıyla başladığını belirten Özel, şunları söyledi:

"Bundan tam 15 yıl önce bir gün farkla Deniz Bey’in bir telefonuyla, Türk Eczacıları Birliği’ndeki görevim sırasında Manisa’da belediye başkan adayımızın rahatsızlanması üzerine, kendisinin bir görev tebliğ etmesiyle aktif siyasete girdim. İlk adaylığım o şekilde olmuştur. Deniz Bey bana o telefonunda ‘İyi bir Cumhuriyet Halk Partili’sin. Manisa da senden görev bekliyor. Bu görevi bugün üstlenmelisin. Belki seçim kazanılmayacak ama siyaset seni kazanacak’ demesiyle ben birkaç dakikadır sürdürdüğüm, ‘Seçimi kazanamayız. Bir önceki seçim oyumuz yüzde 6, 2004 seçimlerinde. Aylar öncesinden bu imkan doğmuştu ve ben onun için doğru bir aday tarif etmiştim. Ama anlaşılamadı. Üç aday oldu. Adaylardan biri rahatsızlandı, seçimden çekildi. Bu vakitten sonra olmaz’ dediğimde, ‘Bu seçimi kazanmaya değil kaybetmeye gidiyorsun. Partinin bayrağını yerde bırakmamaya gidiyorsun. Sen seçimi kazanmayacaksın, siyaset seni kazanacak’ dedi. Ben de ‘Anlaşıldı efendim’ dedim. Onu dediğim günden hemen hemen bir ay sonra, yani bundan tam 15 yıl önce Deniz Bey’le Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda mitingteydik. Şimdi birtakım görevlere hepimiz geliyoruz. Buna ilk layık görenler hep bir yerlerde söyler, ‘Hatırlıyor musun, üç sene önce ilk ben söyledim, beş sene önce ben söyledim…’ Vallahi 15 yıl önce Deniz Bey, elinde mikrofonla ‘Ona bakınca -ben o gün 35 yaşındaydım- 35 yaşında milletvekili olan Deniz Baykal’ı görüyorum. Ona bakınca ben bundan sonra çok önemli görevler yapacak olan birini görüyorum’ deyip, Manisa basınına ertesi gün ‘Özgür Özel’i Belediye Başkanı değil Genel Başkan ilan etti’ manşetlerini attırıp, hemen meydanın yanında Küçük Şükran Lokantası’nda öğlen yemeğini yerken de ben ona ‘Kalkalım mı efendim?’ dediğimde, ‘Sen bu görevi gelecekte yapacaksın. Akşam yemeğinden erken kalk. Ağırlayanlar rahat etsin. Öğlen yemeğinden en son kalk. Millet aç kalmasın’ deyip hiç bakmadan arkada daha biz yemeğimizi bitirmişken, korumalara, şoförlere yeni servis yapılan yemeği gösterdi. ‘Bu görevi ileride sen yapacaksın’ dediğine şahit olan o etrafımızdaki herkes, her fırsatta ‘Deniz Bey bunu söylediğinde 2010’un Mart ayıydı. 15 yıl önce söyledi’ dedi. İlk o söyledi.

Fotoğraf: AA

"EMANET ETTİĞİ ŞEHRİ YÜZDE 60 OYLA KAZANMANIN MUTLULUĞUYLA BURADAYIZ"

Bugün huzurundayız. Bir mutluluğum var. Geçen sene yeni seçilmiş bir Genel Başkan olarak Manisa’da yüzde 6 oyumuz varken beni belediye başkanı yapmış Deniz Bey’in, yerel seçimlerden önce huzurundaydık. Yüzde 6 ile Deniz Bey’in emanet ettiği kenti, 20 yıl sonra yüzde 60 oyla kazanmış olmanın mutluluğu ile buradayız. Kendisinin yaşadığı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin birinci olduğu 1978’den 47 yıl sonra bugün partisini birinci parti yapmış olmanın gururu ile huzurundayız. Bundan sonra yapılacak ilk seçimde partisini birinci parti yapacak, iktidar yapacak, onun 36 yaşında tattığı hissi, 30’lu yaşlarında birçok gence tattırıp, bu ülkeye o yaşta Cumhuriyet Halk Partili bakanlar kazandıracak olmanın büyük inancıyla huzurundayız. Deniz Bey’den çok şey öğrendik. Bu ülkeye çok hizmeti ve emeği var. Ümit ediyorum seneye, olmazsa öbür seneye buraya hep birlikte böyle sağlıkla, mutlulukla, gururla gelip, ‘Sayın Genel Başkanım, partiniz bu sefer de iktidardadır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidardadır. Bir Cumhuriyet Halk Partili devletin başındadır. Gencecik Bakanlar sizin yaptığınız görevi yapmaktadır. Sayın Genel Başkanım, Anayasa’ya rağmen, arkasından dolanılıp, talan edilen o madenler yine devletin malıdır’ demek için bir kez daha burada olacağız. O güne kadar hepimize çok çalışmak, birlik, beraberlik, dayanışma, Cumhuriyet Halk Partisi’nin hakkını, hukukunu savunmanın, ülkenin hakkını ve hukukunu savunmak olduğunun bilinciyle birliktelik ve dayanışma düşer. Buraya gelen her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."