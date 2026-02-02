Özgür Özel deprem bölgesinde: Erdoğan'a tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle hafta boyunca bölgede olacak.

Özgür Özel, bugün ilk olarak Osmaniye'ye geldi. Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret eden Özel, burada halk buluşmasında açıklamalarda bulundu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Özel, "Geçtiğimiz günlerde dedi ki bana; 'Depremden sonra neredeydin Özgür Efendi." Dedim ki arkadaşlara dönün bakın, deprem bölgesine Erdoğan kaç kere gitti, Özgür Özel kaç kere gitti? Bana 'Depremden sonra neredeydin?' diyen Erdoğan, depremden sonra deprem illerine toplam 38 kez gitmiş. Özgür Özel ise 26'sı o günkü görevi olan grup başkanvekili olarak, 23 de genel başkan olduktan sonra toplam 49'uncu kez gitmiş, bugün 50'ncidir" ifadelerini kullandı.

