Özgür Özel, deprem bölgesindeki temaslarına Hatay'da devam ediyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıldönümünde deprem bölgesindeki temaslarına devam ediyor.
Son 2 günü Maraş'ta geçiren Özel, bugün ise deprem en ağır yıkımı gören şehirlerden Hatay'a geçti.
Özel, Hatay’da Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün’ü makamında ziyaret etti.
Özel'in bugün Hatay'daki programı şu şekilde:
- Narlıca Deprem Şehitliği Ziyareti (Saat: 12.00 / Yer: Narlıca Mahallesi Antakya-Reyhanlı Yolu 1.Km Mobsan Kavşağı, Antakya)
- Konteyner Kent Ziyareti (Saat: 13.00 / Yer: 23 Temmuz Konteyner Kent)
- Rezerv Alan Mağdurları İle Buluşma (Saat: 14.00 / Yer: Gözde Düğün Salonu, Bostancık Mahallesi, Defne)
- Semavi Dinlerin Temsilcileriyle Dua Programı (Saat: 15.00 / Yer: Gözde Düğün Salonu, Bostancık Mahallesi, Defne)
- Antakya İlçe Başkanlığı Ziyareti (Saat: 16.00 / Yer: Ekinci Mahallesi, Çiğdem Sok. No:3/A Antakya)
- Cilvegözü Sınır Kapısı Ziyareti (Saat: 17.00)