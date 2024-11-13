Özgür Özel: Devlet Bey erken seçiminin önünü açacaksa, o konuda son derece açığım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu ülkede iktidar el değiştirecek, Devlet Bey adım atacaksa kapımı kapalı tutmam" dedi.

Özel, Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtladı. Özel, yeni çözüm süreci tartışmalarına, Cumhur İttifakı’nın “uyumsuzluğuna”, seçmenle süren normalleşme politikasına ve erken seçim talebine değindi.

Bahçeli’nin CHP’ye yönelik sözlerinin "tam dışlayıcı, karşıya alıcı olmadığı" yorumu üzerine Özel, şunları söyledi:

"Devlet Bey’in oldukça sert, benim asla bir muhataba kullanmayacağım kadar hâlâ sert olsa da belli mesajlarında, kendi ölçütü içinde bazı kelimeleri özenle seçtiğini, bazı satır arası mesajları verdiğini görüyorum. Ama bu bir siyasi taktik mi? Siyasi hamle mi? Yoksa bir başka adım ve arayış mı? Bunu bilmiyorum. Aslında Türkiye’de siyaseti takip eden herkes de Devlet Bey ve AK Parti arasında bir uyumsuzluk olduğunu görüyor."

"İKTİDAR EL DEĞİŞTİRECEKSE KAPIMI KAPALI TUTMAM"

Özel şöyle devam etti: "Bu kadar sıkıntı varken, bu ülkeyi bir erken seçime götürme ve sonrasında da bu ülkenin Anayasa’ya, hukuka uygun, Anayasa’nın ilk dört maddesine sadık ve CHP’nin de altı okuna halel getirmeyecek şekilde yönetilmesi noktasında, Devlet Bey bir erken seçiminin önünü açacaksa ben o konuda son derece açığım. Benim söylemim değil, bütün geçmiş yaşamım ona bir teminattır. Bu ülkede iktidar el değiştirecek. Bu iktidarın el değiştirmesinde eğer, bu kötüye gidişat yerine bir seçim ve arkasından çok daha güçlü bir yönetim istiyorsa, Devlet Bey bu konuda bir adım atacaksa ben ona kapımı kapalı tutmam. Bu kadar net."

Bahçeli’ye kapısını kapatmayacağını kaydeden Özel devamla, "Ama kimsenin de kimseyi dışarıda bırakmasını düşünmem. Kürtleri ya da diğer siyasi partileri dışlayarak bir gelecek kuramayız" dedi.

"BAHÇELİ BİR ÜTOPYANIN PEŞİNDE"

Devlet Bahçeli'nin kendince bir ütopyanın peşinde olduğunu kaydeden Özel, "ne örgütü ne ittifak ortağı arkasında" yorumu yaptı.

Özel, "Bizim maalesef bugün gördüğümüz noktada Devlet Bey kendince bir ütopyanın peşinde. Ya bir taktik yaptı, Erdoğan’a olmazı göstermek istedi, bu da bir ihtimal dahilinde. Ya da Devlet Bey bir teknik hata yapıyor. Bundan da sonuç almak mümkün olmaz. Onun için her hafta ‘Sözlerimin arkasındayım’ diyor. Ama ne örgütün arkanda, ne toplumsal bir destek var. E ittifak ortağın da arkanda değil. Sözde Devlet Bey’e bir iki övgü var ama demiyor ki ‘Devlet Bey’in dediği yöntemle çözelim.’ Bekliyor, herkes bekliyor. Bizim burada sorumlu ama kararlı bir siyaset anlayışımız var. Kendi çizgimiz çok belli" diye konuştu.