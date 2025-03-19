Özgür Özel, Dilek İmamoğlu'nu ziyaret edip Saraçhane'ye geçti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 100'e yakın kişinin sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından İstanbul'a gitti.

Ankara'dan İstanbul'a gelen Özel, ilk olarak Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Özel, Dilek İmamoğlu ile görüştükten sonra Saraçhane'deki İBB binasının önüne gitti.

'DARBE' DEMİŞTİ

İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasını 'darbe' olarak niteleyen Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Bu darbenin neresindesin?" diye sormuştu.

Özel, şunları söylemişti:

"İmamoğlu'nu beceriksiz göstermeye çalıştılar ama kazandı. İmamoğlu'nun Erdoğpan'ı yeneceğine ben yüz inanıyorsam o bin inanıyor. O hep 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanıyor' diyor. Bunun için yapıyorlar. Millet ülkeyi kimin yöneteceğine kendi karar verecek. Sandıkla gelen birisi sandıkla gitmeyi kabul etmiyor. Şu anda Türkiye darbe girişimiyle karşı karşıyadır."

Özgür Özel'in Saraçhane'de de konuşması bekleniyor.