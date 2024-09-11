Özgür Özel: Dilruba adına özür dilerim, sıra Erdoğan'da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Dilruba adına özür dilerim. Sıra Erdoğan'da kırdığı herkesten özür dilesin" dedi.

Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu üzerinden kendisine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

Kayserilioğlu'nun ifadelerini savunmadığını ancak bu ifadeler nedeniyle tutuklanmasını ölçüsüz ve adaletsiz bulduğunu ifade eden Özel, Erdoğan 'Özgür Özel özür dilesin' diyor. Ben ne için özür dileyeyim? Benim dileyecek özrüm yok ama Dilruba adına özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR SIRASI ERDOĞAN'DA

Özel, özetle şunları söyledi:

"Dilruba'nın ifadelerini savunmuyorum. İfade özgürlüğünü, bunun için tutuklanmasını ölçüsüz ve adaletsiz buluyorum. Sayın Erdoğan 'Özgür Özel özür dilesin' diyor. Ben ne için özür dileyeyim? Ben Dilruba adına özür dileyeyim. Şimdi sıra Erdoğan'da.. Benim dileyecek özrüm yok ama Dilruba adına özür diliyorum. Ben Dilruba'nın kırdığı herkesten onun adına özür diliyorum. Ben Dilruba adına söylediği sözlerden alınmış kötü hissetmiş kim varsa özür dilerim. Şimdi sıra Erdoğan'da. Ağzıma alamayacağım ifadelerle Gezi'ye katılanlara 'sürtük' dedi. CHP'lileri üzen sözler için özür dilesin. Şimdi Erdoğan da onlardan özür dilesin ve Türkiye yeni bir aşamaya geçsin."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ? AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında, Dilruba Kayserilioğlu'nu 30 Ağustos kutlamalarına davet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den özür beklediğini söylemişti. Erdoğan, İnsanda biraz mahçubiyet olur. Hakaret ile düşünceyi ayıracak kadar feraset olur. Milletin ezici çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf, siyaset kurumunun itibarına gölge düşürmüştür. Bu lekenin süratle temizlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Sayın Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz. Sorumlu siyaset anlayışına ihtiyaç duyuyoruz. Tüm partilerden sağduyulu tavır bekliyoruz" diye konuşmuştu.

"DARBE BAŞARILI OLSA BAŞA GEÇECEK KİŞİ, BAŞARISIZ OLUNCA YİNE BİR GÖREVE GELDİ"

Hulusi Akar’ın "Eğitimin amacı bilgi değildir; Allah korkusu ve kuldan utanmaktır" sözlerine de tepki gösteren Özgür Özel, "Biz Hulusi Akar’ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı, başka bir şey çıkmadı" açıklamasında bulundu.

Özel, şunları söyledi: ''Hulusi Akar’a da bakınca… Kazı kazan var ya, kazı kazan. Biz Hulusi Akar’ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı, başka bir şey çıkmadı. Hulusi Akar göreve geldiği, ilk mezun olduğu günlerden son güne kadar bir siyasal İslamcıdır. Arkadaşlarının deyimi ile ‘Su akar, Hulusi Akar’ ve en sonunda darbe başarılı olsa başa geçecek kişi, başarısız olunca yine bir göreve geldi. Bu da Türkiye’nin talihsizliğidir. Onun için söyleyecek bir başka sözüm yok benim. Ben ona diyeceklerimi yüzüne Meclis Genel Kurulu’nda söyledim zaten."