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Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu’nu cezaevinde ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’na Aliağa Cezaevi’nde ziyaret gerçekleştirecek.

Güncel
  • 28.08.2024 14:41
  • Giriş: 28.08.2024 14:41
  • Güncelleme: 28.08.2024 14:45
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu’nu cezaevinde ziyaret edecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de verdiği bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’nu yarın Aliağa Cezaevi’nde ziyaret edecek.

Özel, daha önce Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve parti avukatlarının ziyaret ettiği Kayserilioğlu ile görüşecek.

Özel, görüşmenin ardından basın açıklaması gerçekleştirecek.

NE OLMUŞTU?

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesine tepki göstermişti.

Röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Kayserilioğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

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