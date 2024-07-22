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Özgür Özel, DİSK’in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’i andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye’de işçi sınıfının unutulmaz önderi, DİSK’in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’i katledilişinin 44'üncü yılında saygıyla anıyorum" dedi.

Güncel
  • 22.07.2024 13:08
  • Giriş: 22.07.2024 13:08
  • Güncelleme: 22.07.2024 13:14
Kaynak: ANKA
Özgür Özel, DİSK’in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’i andı
Fotoğraf: DİSK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK'in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler'i ölümünün 44'üncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Özel'in paylaşımı şöyle: 

"Türkiye’de işçi sınıfının unutulmaz önderi, DİSK’in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’i katledilişinin 44'üncü yılında saygıyla anıyorum."

Türkiye işçi sınıfının unutulmaz önderi Kemal Türkler
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