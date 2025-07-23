Özgür Özel: "Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, görevden alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ziyaret etti.

Özel, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın dosyasının bir an önce ayrılması gerektiğini söyledi.

"Tutuksuz yargılama" taleplerini de yineleyen Özel, "Ekrem İmamoğlu kaçsa, buna en çok Tayyip Bey sevinir, kurtulur çünkü. İmamoğlu'nun kaçma şüphesi olsa, Tayyip Bey Saray'ın bahçesinde lokma döktürür sevinçten" ifadelerini kullandı.

Özel, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana’daki savcılar adalet dağıtamayacak mı? Akın bey çok biliyor, Adana’dan buraya getiriyor, küfreder gibi Adana’dakilere" diye konuştu.

Özel, Meclis'te kurulacak komisyona dair ise "Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi" yorumunda bulundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bakın 150 kişilik dosya var. 10 günde iddianame yazdılar. Hakim de önüne aldı. Deliller toplanmış iddialar yargılamaya muhtaç. 'Yargılama dediğin tutuksuz olur' dedi. İki dosyadaki herkesi tutuksuz yargılamaya sevk etti. Şimdi ben çıksam İzmir Cumhuriyet Başsavcısına eleştiride bulunsam komik duruma düşerim. O da savcı bu da savcı. İddiaları söylemiş. İddianamesini hazırlamış. Kimseyi birbirine iftira atmaya zorlamamış. Yalancı tanık, gizli tanık bulmamış. Önüne Beyaz Toros da koymamış. Ağaç isimleri hayvan isimleri de koymamış. Arkada bir masa, bir kasa, bir Mustafa Kemal Paşa. İşini yapıyor adam. Ne diyeceğim ben ona?

Ekrem İmamoğlu'nu bıraksan ne olacak, kaçacak mı? İmamoğlu'nun tek korkuttuğu kişi Tayyip Erdoğan. İmamoğlu herkesin yüzünde tebessüm, Tayyip Erdoğan'ın yüzünde kaygı ve öfke yaratır. Buradaki savcılara söylüyorum. Eğer okuduğunuz okul, ettiğiniz yemin aynıysa, eğer siz de adalet dağıtmanın parçasıysanız İzmir, Ankara gibi görevinizi akla, vicdana, hukuka uygun şekilde yapın. Tutuksuz yargılama yapın, bir an önce iddianame yapın. Bir an önce normale dönülmelidir. Tutuksuz yargılama ve şeffaf bir yargılama yapılmalıdır. CHP, hiçbir suçun ve suçlunun arkasında durmaz. Ama masum arkadaşlarına yapılan zulme de sessiz kalmaz.

İzmir gibi Ankara gibi görevinizi akla, vicdana ve hukuka uygun bir şekilde yapın. Tutuksuz yargılama yapın bir an önce iddianame yazın. Gelmeyen TRT de gelsin hepsini canlı versin. İftira da duyulsun cevabı da duyulsun. Zeydan Karalar'ın dosyası iline yollansın orada görülsün.

Onun dışındaki tehditler kulağıma geliyor. Dene, yapmazsan adam değilsin.

"KOMİSYON KURMA FİKRİ BİZE AİT"

Herkesin tutuksuz yargılanması esas. Ancak bizim mecliste kurulacak komisyon için Ekrem beyin tutuksuz yargılanma şartı koyduğumuz doğru değil.

Meclis'te komisyon kurma fikri bize ait. Bu komisyonun demokratikleşme gibi bir sorumluluğu vardır.

Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi.

EUROFİGHTER AÇIKLAMASI

Eurofighter konusunda sonuç alınmış olması çok önemli. Biz iktidarda olsak, bizim yaptığımızı Erdoğan yapmış olsaydı biz teşekkür ederdik. Biz bunu Tayyip Erdoğan'dan teşekkür almak için değil, doğru olduğunu düşünüdüğümüz için yaptık."