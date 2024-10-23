Özgür Özel Diyarbakır'da: Kürt sorununun çözüm yeri TBMM'dir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da kadın sivil toplum kuruluşlarıyla kahvaltı toplantısında açıklamalarda bulundu.

Güneydoğu turuna dün başlayan Özel, bugün ilk basın toplantısını düzenledi. Özel, konuşmasının başında geçen sene mayıs ayında yapılan seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destek nedeniyle DEM Parti'ye ve Kürt seçmene teşekkür etti.

Özel, 8 yaşında Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianameyi de eleştirdi ve eksik hazırlandığını söyledi.

"KÜRTLERİN SORUNLARI VARDIR VE ÇÖZÜLMESİ GEREKİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye gelerek örgütü lağvettiğini açıklaması gerektiğine yönelik sözlerini de değerlendiren Özgür Özel, şu açıklamaları yaptı:

"Meseleye şuradan bakıyoruz. Sayın Bahçeli'nin söylediği söz bir kişiye af ve ona verilecek bir kürsü, lağvolacak bir örgüt her şey tamamdır ise hiçbir şey tamam değildir. CHP, barışa giden, annelerin gözyaşı dökmesini ve şehit gelmesini engellemek, terör örgütünün ortadan kalkması için söylenecek her sözü anlamlı bulur. Ama Kürt sorunu yok, bir kişi konuşunca her şey çözülecek diyemezsiniz. Kürtlerin sorunu olup olmadığına devlet değil Kürtler karar verir. Kürtlerin sorunları, 'Kürtler sorun yoktur' diyene kadar vardır ve çözülmesi gerekir. Biz de bununla ilgili elimizden gelen her katkıyı ifade etmeye devam edeceğiz.

'DEMOKRATİK SİYASET HAKKI' VURGUSU

Türkiye'deki her vatandaşımızın istediği dili konuştuğu ve siyaset yapma hakkına saygı duyacağız. Terör sorunu ve Kürtlerin sorunu birlikte çözülmediği müddetçe ikisi birbirini doğurmaya devam edecektir. Diyarbakır'daki umudu görüyoruz ama bir başarısızlık daha geçen seferki yaşananlardan daha fazla acıyı yaşatabilir. Çok dikkatli olmak zorundayız. Kürtlerin sorunu masaya 86 milyonun oturmasıyla ve demokratik siyaset hakkının tanınmasıyla çözülebilecektir. Kürtlerin sorunlarını görmezden gelenlerin Erdoğan'ın sorunlarını gidermek için adım attıklarına yönelik algıları düzeltmek gerekir."

"ANAYASAYI ÇİĞNEYENLERLE ANAYASA YAPMAYIZ"

İktidarın attığı adımın yeni anayasa çalışmaları için olduğuna yönelik yorumları da değerlendiren Özel, iktidar demokrasi karşıtı adımlardan vazgeçmediği sürece masaya oturmayacaklarını söyledi:

"Mevcut anayasaya uyulmadıça, bütün antidemokratik tavırlardan vazgeçilmedikçe anayasayı çiğneyenlerle anayasa yapmayız. CHP'yi masaya bu şekilde getirmek istiyorsanız biz o masaya gelmeyiz. Samimiyetsizliğe itiraz ederiz. Kürtlerin yaşadığı sorunları Meclis'te çözen bir anlayışı savunuyoruz. Bu ülkede herkesin geleceği sivil demokratik siyasetten geçer. Bu noktada üzerimize düşen her şeyi yapacağız."