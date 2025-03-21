Özgür Özel, Diyarbakır'daki Newroz kutlamasına mesaj gönderdi: Hiçbir zalim kardeşliğimizi bozamadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'daki Newroz kutlamalarına mesaj gönderdi.

Özel'in mesajı Newroz Parkı'nda okundu.

"Bu topraklar, farklı kültürlerin, dillerin ve inançların bir arada kardeşçe yasadığı, dayanışmanın ve umudun yeşerdiği kadim topraklardır" diyen Özgür Özel, Diyarbakır halkına "Demokrasiye, adalete ve özgürlüğe olan inancımızla, herkesin eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşadığı bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz" diyerek seslendi.

Özel'in mesajının tamamı şu şekilde:

"Sayın Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Eş Genel Başkanı

Sayın Tuncer Bakırhan, DEM Parti Eş Genel Başkanı

Sevgili Diyarbakırlılar, değerli kardeşlerim,

'HİÇBİR DEHAK KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMADI'

Bir yandan zalim Dehak’larla mücadele ederken, bir yandan da baharın müjdecisi Newroz’u

kutluyoruz. Bu topraklar, farklı kültürlerin, dillerin ve inançların bir arada kardeşçe yasadığı, dayanışmanın ve umudun yeşerdiği kadim topraklardır. Hiçbir zalim, hiçbir Dehak kardeşliğimizi bozamadı, bozamayacak!

Bizler, farklılıklarımızın harmanlanmasıyla oluşmuş̧ zenginliğin farkında olarak, kimsenin kendini dışlanmış̧ hissetmediği, herkesin eşit haklarla, barış̧ içinde yaşadığı bir ülke için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

'NEWROZ’UN SICAKLIĞI YÜREKLERİMİZİ AYDINLATSIN'

Demokrasiye, adalete ve özgürlüğe olan inancımızla, herkesin eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşadığı bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Newroz’un sıcaklığı, tıpkı bugün yakılan ateş gibi yüreklerimizi aydınlatsın ve geleceğe dair umutlarımızı büyütsün.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Diyarbakırlı kardeşlerimin Newroz’unu kutluyor; bu baharın barışa, kardeşliğe ve demokrasiye vesile olmasını diliyorum.

Newroz pîroz be!"