Özgür Özel: Donald Trump'a yönelik suikast girişimini kınıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırıyı kınadı. Özel, "Kasım ayında yapılacak seçimlere şiddetin gölgesinin düşmemesini temenni ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik seçim kampanyası sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Özel, "Önceki ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği bir miting sırasında uğradığı suikast girişimini kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, "Suikast girişimini atlatan Trump'a ve Cumhuriyetçi Parti'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Kasım ayında yapılacak seçimlere şiddetin gölgesinin düşmemesini temenni ediyorum" ifadelerin kullandı.

Önceki ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği bir miting sırasında uğradığı suikast girişimini kınıyorum.



Suikast girişimini atlatan Trump'a ve Cumhuriyetçi Parti'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Kasım ayında yapılacak seçimlere… — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 14, 2024

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Olayda mitinge katılanlardan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı "suikast girişimi" olarak tanımlamıştı.

FBI, Trump'a yönelik suikast girişimi düzenleyen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.