Özgür Özel: "Dünya siyaset tarihinin en kararlı ve kalabalık propaganda döneminin kampanyasını başlatacağız"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin İstanbul'daki adresi bu hafta Güngören oldu.

73'üncüsü düzenlenen ve CHP Kurultayı'nın ardından ilk miting olan buluşmada CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okundu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşma gerçekleştirdi.

Mitinge Genel Bakan Yardımcısı İstanbul Milletvelkili Özgür Karabat, Urfa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi, Mahmut Tanal, seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özden, Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan ve PM üyesi Tolga Sağ ve PM üyeleri katıldı.

19.52 | ÖZGÜR ÖZEL: "MADIMAK UTANÇ MÜZESİ OLACAK, İNSANLIĞA SUÇLARDA ZAMAN AŞIMI OLMAZ, O DAVALAR YENİDEN AÇILACAK!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

"Emeğin alınterinin güzel ilçesi Güngören’deyiz. 8 kez kaybettik ama Güngören’e küsmedik, hatayı kendimizde aradık" diyen Özel , "O Güngören 5 yıllık hizmeti gördükten sonra son seçimlerde Ekrem Başkan'a %44 oy verdi" ifadelerini kullandı.

“Kişi başına 1 metrekare yeşil alana bile hasret olan Güngören’de Ekrem Başkan nasıl gönüllere girdi bir bakalım. Düzenli olarak 6800 haneye sosyal yardım yapıyor, 5500 çocuğun sütünü sabahleyin Ekrem Başkan ulaştırıyor” diyen Özel, İBB’nin Ekrem İmamoğlu dönemindeki sosyal destek projelerini hatırlattı.

“En önemsediğimiz şey kreş” diyen Özel, “0 olan kreş sayısını 127’ye, Türkiye’de 770’e çıkardık. ‘Hedef 1000 kreş dedik, 770’ini açtık. Durmayacağız” ifadelerini kullandı.

Özel, "Sanıyorlar ki silkeleriz dururlar, sanıyorlar ki içeri atarız susarlar, sanıyorlar ki zulmederiz geri dururlar. Ant olsun ki ne mücadeleden ne hizmetten geri durmayacağız" ifadelerini kullanan Özel, İBB çalışıyor, örgütümüz anlatıyor. Bir büyük mücadeleyi hep birlikte sürdürüyoruz. Geldiğimiz yoldan geri dönmeyeceğiz. %44 tavanımız değil, tabanımız olacak. Güngören’e en güzel hizmetleri biz yapacağız" dedi.

"İlk gün programımızı değiştirerek Türkiye’yi nasıl yöneteceğimizi, sorunları nasıl çözeceğimizi, refahı ve çözümü nasıl getireceğimizi çalışarak programımızı yeniledik. Cumartesi günü seçimli kurultayımıza başladık. Bütün delegelerimize 1333 oyla parti tarihinin en yüksek oyuyla beni yeniden göreve getirdikleri için teşekkür ediyorum. Bu 1333 oyun 3’ünü bile kendime saymıyorum. Mücadelenin, birlikte olma iradesinin, haysiyet mücadelemizin ve iktidar yürüyüşünün kararlılığına destektir. Bu oyu darbeye direnen, mücadeleyi bırakmayan sizler hak ediyorsunuz" diyen Özel, "Şimdi sizlerle beraber Türkiye’nin değil dünya siyaset tarihinin, en uzun, en kararlı ve en kalabalık propaganda döneminin kampanyasını başlatacağız" dedi.

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onların savcıları, mahkemeleri, hapishaneleri olabilir. Ama biz kazanacağız çünkü bizim inancımız, kararlılığımız var. Sizin enerjiniz var. Ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir, çoğunluk enerjisi bizdedir. Biz kazanacağız. Siz kazanınca Türkiye’ye kazanacak.

İnsana, emeğe, istihdama, barınmaya dair tüm sorunları halk için çözeceğiz. Güngören’e, İstanbul’a, Türkiye’ye eşitliği ve adaleti getireceğiz."

Özel, Erdoğan’ı kastederek “’Şirket yönetir gibi devlet yöneteceğiz’ dedi, dediğini yaptı” diyerek şöyle devam etti:

“Öyle bir kabine kurdu ki Sağlık Bakanı özel hastaneci, Milli Eğitim Bakanı özel okulcu, Turizm Bakanı otelci. Dediğini yaptı.Bir şirket kurdu, başına geçti ve o şirketi yönetir gibi devleti yönetiyor. Duydunuz mu şirketin adını? KADAŞ. Kara Düzen Anonim Şirketi.”

Özel, “Emekli kurtulmadan emekçi kurtulmaz. Çiftçi kurtulmadan esnaf kurtulmaz. Türkler kurtulmadan Kürtler, Aleviler kurtulmadan sünniler, kardeşlik kurumadan bu ülke kurtulmaz.” dedi.

"İlk seçimin hemen ertesinde cami ne kadar ibadethaneyse cemevleri o kadar ibadethane olacak" diyen Özel, "Madımak utanç müzesi olacak, insanlığa suçlarda zaman aşımı olmaz o davalar yeniden açılacak!" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret hakkında konuşan Özel "39 bin lira yetmez, nefes aldırır" diyerek şöyle devam etti:

“Birileri ben bu parayla geçinemem, diğeri ben bunu verirsem iflas ederim diyorsa araya devlet girecek. Hak edilen maaş en az 39, biz bunun altında yokuz.

Asgari ücret temel ücret oldu. Asgari ücret bütün dünya ilk bir yıl alınan ücretken burada herkesin maaşına yön veriyor. Sendikalar asgari ücret mücadelesine omuz vermelidirler. Asgari ücrete insanca zam hakkımızdır, söke söke almak için tüm Türkiye’yi, tüm emekçileri, tüm işçileri mücadeleye davet ediyoruz. Yanlarında olacağız, arkalarında olacağız.

AK Parti’nin kara düzenine karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Bir avuç insanın bu milletin sırtından geçinmesine son vermek istiyoruz. Kadın kolları, gençlik kolları ortada yok. Sokağa çıkacak halleri yok, yüzleri yok. 22 bin lira asgari ücretin olduğu yerde ne diyecekler Güngörenlilere?”

Özel, İBB iddianamesinin canlı yayın teklifinin Meclis'te reddedilmesiyle ilgili de şunları söyledi: "16 belediye başkanımızı içerde tutan, 3’ü bizim toplam 13 belediyeye kayyum atayan, kendi atadıklarına kentleri yönettiren bir anlayış var. Bu anlayış bize 8 ay iddianame bekletti. Yargılanmak için değil, yargılamak için iddianame bekliyoruz demiştim. TRT’den canlı yayın, her isteyen televizyonun yayın yapacağı bir link için yasal düzenleme istemiştik. Devlet Bey desteklemişti, Tayyip Bey Devlet Bey istiyorsa olur demişti. Dün kanun teklifini sunduk, bütün muhalefet desteklerken AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Devlet Bey’e, Tayyip Bey’e sesleniyorum: Teklifi getiren bizdik diye kabul etmediyseniz, samimiyseniz getirin öneriyi, siz getirin biz oylayalım. İftirayı da hakikati de millet dinlesin, kararı millet versin.

Şimdi iki ihtimal var demiştik. İlki ya biz getirdik diye reddettiler, samimiyseniz siz getirin, biz oylayalım dedik. İkincisi, ‘Biz canlı yayın dedik ama bu savcılara kandık, iddianame boş çıktı. Şimdi bu iddianameyle yargılamayı canlı yayından verirsek millet bizim ne büyük kötülük yaptığımızı, nasıl bir darbecilik yaptığımızı görür’ diyorlarsa yolu basit. HSK’yi toplayacaksın, Çağlayan’daki Ak Toroslar çetesini dağıtacaksın, bu mahkemeye tarafsız hakimler atayacaksın, arkadaşlarımızın da haysiyetiyle oynamayı bırakacaksın."

19.40 | ÖZGÜR ÇELİK, İMAMOĞLU'NUN MEKTUBUNU OKUDU

Özgür Çelik

Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mektubu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. “Gözün göremediği bir kalabalık var. 1 yıldır meydanları dolduruyorsunuz, ‘demokrasi’ diyorsunuz, ‘özgürlük’ diyorsunuz. Her birinize teşekkür ediyorum” diyen Özgür Çelik, yeniden başkan seçilen Özgür Özel’i ve parti kurmaylarını tebrik ettikten sonra İmamoğlu’nun mektubunu okumaya başladı.

İmamoğlu, Çelik tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“Güngören’in güzel insanları, çok sevgili hemşerilerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı gençler, canım çocuklar… Bugün aranızda olamasamda sizleri en yürekten duygularımla kucaklıyorum. Her birinize hasretle sarılıyorum. Duvarlarla, parmaklıklarla bizleri ayırabileceklerini, tutsak ederek bizi unutturabileceklerini sananlara esaslı bir ders vermek için buradasınız. Sağ olun var olun, sizleri çok seviyorum. Hafta sonu yapılan Kurultayımızda geçerli oyların tamamını alarak yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçilen kıymetli Başkanım Özgür Özel’i yürekten kutluyorum. İlkeli, cesur mücadelesiyle, dost canlısı kocaman yüreğiyle hepimize örnek oluyor. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına, ‘İyi ki Özgür Özel’imiz var’ diyorum, iyi ki Özgür Özel’imiz var. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilen tüm yol arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Yalnız partimizi değil, tüm milletimizi kapsayacak bir ortak aklın ve ortak iradenin inşasına öncülük edecek olan bu kadro ülkemiz adına tarihi bir görev üstlenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, artık topyekûn bir iktidar seferberliği içerisindedir. Bu; tüm partilerin, tüm şahısların üzerinde bir gücün, milletin iktidarıdır, milletin.”

“MİLLETİN PARASINI DOĞRUDAN MİLLETE VERDİK; BELEDİYEDE YAPTIK, HÜKÜMETTE DE YAPACAĞIZ”

“Bizim iktidar olmaktan neyi anladığımızı, yönetim ahlak ve anlayışımızı Güngörenliler çok iyi bilir. Biz iktidara, rakiplerimizin değil, ülkenin sorunlarının üstesinden gelmek için talibiz. Biz iktidara, herkes için ve her yerde adaleti, hürriyeti sağlamak için talibiz. Eşi benzeri görülmemiş sosyal desteklerle nasıl tüm ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yanında olduğumuzu kıymetli Güngörenliler çok iyi bilir. Güngören’de çok iş yaptık. Kreşler, kütüphaneler açtık… Yeşil alanlar, meydan ve çevre düzenlemeleri yaptık… Otoparklar, büyük altyapı yatırımları gerçekleştirdik… Şikâyetlere konu olan Güngören Mezbahası’nı kreşi, kütüphanesi, nikah ve spor salonu olan bir Yaşam Merkezine dönüştürdük... Gençosman Mahallesi’nde riskli yapı ilan edilerek yıkılan Doğakent Sitesi yerine KİPTAŞ Doğakent Evleri’ni yaptık, hak sahiplerine anahtarlarını teslim ettik. Allah’a çok şükür tüm bunları yaparken de boğazımızdan tek bir haram lokma geçirmedik. Milletin parasını doğrudan millete verdik. Belediyede yaptık, hükümette de yapacağız. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halkçı ve icraatçı uygulamalarını kat be kat artırarak vatan sathına yayacak, vatandaşımızın dertlerine derman olacağız.”

“HERKES BİLSİN…”

“Herkes bilsin: CHP iktidarında parasız eğitimi nitelikli, nitelikli eğitimi parasız yapacağız. Devlet okullarını yeniden ülkenin en iyi okulları yapacağız. CHP iktidarında çocuklarımız okula aç gitmeyecek, okulda aç kalmayacak. Herkes bilsin: CHP iktidarında ‘Temel Vatandaşlık Geliri’yle, her eve en az bir asgari ücret tutarında para girecek. Herkes başını sokacak bir ev bulacak. Herkes bilsin: CHP iktidarında gençlere iş bulacağız, işe yarar eğitim vereceğiz Herkese bilsin: CHP iktidarında yerinden yöneteceğiz. Şehirlerimizi dayanıklı, şehirlerimizde hayatı güvenli, ferah ve ucuz kılacağız. Bütün bunları ancak biz yapabiliriz. Milletimiz bunu çok iyi biliyor. Millet, belediyelerdeki farkımızı, üstünlüğümüzü gördü; artık hükümetteki farkımızı, üstünlüğümüzü görmek ve biraz rahat nefes almak istiyor. Haksız, hukuksuz, temelsiz davalarınız, iftira ve kumpaslarınız sizi kurtaramayacak. Millet kararını verdi: Sandık gelecek, iktidar değişecek. Bir kişi kaybedecek, adalete ve hürriyete susamış, 86 milyon onurlu vatandaşımız kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”