Özgür Özel, "Durmak yok, boyun eğmek yok" diyerek çağrı yaptı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmalarıyla devam eden süreçte gerçekleştirilen mitinglerin yarınki adresi Gaziosmanpaşa olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından çağrı yaptı ve "Durmak yok, boyun eğmek yok! Yarın akşam Gaziosmanpaşa’da buluşuyoruz!" dedi.

Özel'in X sosyal medya platformunda yaptığı çağrı şöyle:

"Erdoğan, dalga dalga operasyonlarla milleti korkutacağını, rakiplerini hapse atarak kazanabileceğini sandı.

Ama o tehdit ettikçe, meydanlar doldu taştı. Omuzlarımıza omuzlar, ayaklarımıza ayaklar eklendi.

Durmak yok, boyun eğmek yok!

Yarın akşam Gaziosmanpaşa’da buluşuyoruz!

🗓️4 Haziran Çarşamba

⏰20.30

📍Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı"