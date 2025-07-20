Özgür Özel: Düşman hukukunun hesabını verecek olanlar 'Ak Toroslar' çetesidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve ailesini İzmir Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Özgür Özel, ziyarete ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Murat Çalık ve ailesini ziyaret etmek üzere buraya geldim. Hematoloji servisine çıktık. Başhekimin öncesinden nezaketiyle, hematolojinin bölüm başkanının, değerli hocamızın bana eşlik ederek Sayın Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret edebileceğim söylendi. Zaten bu konuda bakanlık da gerekli izni vermişti. Hocamız benim bir ön bilgilendirmede dün Trabzon’da, akşam uçakta, bir siyasetçi olarak herkesle temas eden birisi olarak hematoloji kliniğine girmemi, çıkmamı herkes açısından bir riski artırdığı bilgisini benimle paylaştı" dedi.

"GÖRÜŞME HAKKIMI ÇALIK'IN ANNESİNE DEVRETTİM"

CHP Genel Başkanı Özel, şöyle devam etti:

"Bunun üzerine ben bir A4 kağıda bir kaç oda ileride olan Mehmet Murat Çalık’a, bütün hastalar ve kendi sağlığı için, bir enfeksiyon riski olmaması açısından bu durumumu kendim değerlendirdiğimi ve ona duygularımı bir mektupla yazmayı doğru bulduğumu söyledim. Hocamızın da yetkililerin de onayıyla bana verilen o bir kişilik görüşme hakkımı da Sayın Mehmet Murat Çalık’ın annesine devrettim. Hocamız bugün bir aile görüşü ve bilgilendirme yaptıktan sonra Sayın Mehmet Murat Çalık’ı, onu çok özleyen ve bütün Türkiye’nin yüreğini sızlatan o görüntüleriyle, annesiyle görüştürecekler. Çünkü annesi çok daha steril bir ortamda. günlerdir bahçedeydi, bizim gibi herkesle sarılan, öpüşen, günde üç şehir değiştiren bir durumda değil. Onu steril kıyafetlerle, boneyle, maskeyle evladıyla kavuşturacaklar. Bu durumu annesine de aktardım, annesi de memnun oldu. İşin insani yönü böyle."

"SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN DOĞRUSUNU YAPTIĞINA İKNAYIM"

"Diğer taraftan Sayın Murat Çalık’ın yetkili avukatlarının hukuken tabii kendisiyle temas etmesi gerekiyor" diyen Özel, şunları ifade etti:

"Mümkün olduğu kadar az ve yüksek önlemlerle bu görüşmeleri mümkün olan en az seviyede tutacağız. Onun dışında biraz önce İzmir’den partili avukatlarımız gelip, avukat oldukları için gözaltındaki kişileri izinsiz ziyaret edebiliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partili avukatlar, yetkilerinin olmasına rağmen Sayın Murat Çalık’ın iki avukatı dışında kimse içeriye girmeyecek. Bizim bu hastaneye, bu kliniğe çok üzerine özen göstermemiz lazım. İçeride çok kuvvetli bir ekip var. Bütün Türkiye’deki sağlık çalışanlarının, buradaki sağlık emekçilerinin gereğini yaptıklarına ben Özgür Özel olarak iknayım. Sözüme değer veren herkesin de çünkü sosyal medyadaki bazı paylaşımlar, buradaki Hipokrat yeminine sadık, ülkesini seven, hastalarını seven sağlık emekçilerini üzüyor. Bir yerlerde bir kötücül akıl var ama bunun hematoloji kliniğine hakim olduğunu kimse söyleyemez. En doğrusunu yapacaklar. Biz de büyük bir sabırla burayı takip edeceğiz, büyük bir kararlılıkla."

"SÜRECİ DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ"

Murat Çalık'ın durumu hakkında bilgi veren Özel, şunları kaydetti:

"Sayın Murat Çalık’ın odası, oradaki sağlığı ile ilgili her şey artık mahkum koğuşunda değil hematoloji kliniğinde, doğrusu yapılıyor. O yüzden mahkum kliniğinin hematoloji hastaları için uygun olmadığı konusunda da oradaki hocalar bir irade koymuşlar, tıbben gerektiği için kendi kliniklerine çekmişler, gerekli iradeyi göstermişler. Diğer yetkililer de Adalet Bakanlığı yetkilileri de bu konuda gerekli anlayışı göstermiş. Buradan sonra meseleyi ‘Burada Mehmet Murat Çalık kötü bir yerde tutuluyor, annesine zulmediliyor’ yaklaşımından çıkarıp, tedavisi için gereken yapılacak. Tetkikler için en doğrusu yapılacak. Yeni bir kemik iliği alınacaksa buna kendi rızası varsa yapılacak. Bunların hepsi böyle, en yakından takip edeceğiz. Kimseye hakkımızı yedirmeyiz ama kimsenin hakkını yemek, haksızlık yapmak bizim işimiz değil. Cumhuriyet Halk Partisi’nin farkı bu. Burada hastanenin il başkanvekilimize, büyükşehir belediye başkanımıza da buradaki düzenin, hastaların diğer hastaları rahatsız etmeyecek şekilde sağlanması lazım. Biz öyle Cumhuriyet Halk Partililer olarak paldır küldür, işte ‘Avukatız, hakkımızdır gireriz.’ Bu hakkımızdan hepimiz, başta Genel Başkan ben feragat ettim. 11’inci katı, oranın sterilizayonuna ve tıbbi gerekliliklerine uygun şekilde rahat bırakıyoruz. Zaten bundan önce de orada herhangi bir şey olmadı. Burada da kimseyi rahatsız etmeyeceğiz. Dikkatle süreci takip ediyoruz pırıl pırıl bir ekip var. Tıbbın gereği ve vicdanın gereği neyse onu yapacaklar. Biz de ona minnet duyacağız."

"ZULÜM REJİMİNİN ZULMÜ"

Özgür Özel, soru üzerine Murat Çalık’ın hastane hastane dolaştırılmasına tepki göstererek, "Tam bir rezalet, vicdansızlık, insafsızlık. Eğer bu hastaneye güveniyorsan, derdin ki ‘Bu hastaneye gitsin.’ İlk yolladıkları hastane İzmir’in en kadim, en geleneği olan araştırma hastanelerinden birisi. Oradaki heyet, buradaki de söylüyor. ‘Buradan hiçbir farkı yok. Her şeyin en iyisini yapacak arkadaşlarımız, hocalarımız orada’ diyorlar. O sürecin tamamı, o git gel falan 19 Mart darbe sürecinin yürüttüğü bir iştir. Zulüm rejiminin zulmüdür. Ama buraya geldikten sonra, burada bu hematoloji kliniğine yattıktan sonra, biz doğruları yapacağız doğruların yapılmasını bekleyeceğiz. Aksi takdirde lüzumsuz bir tansiyon ortaya çıkıyor. Ve boşu boşuna bir negatif ortam ortaya çıkıyor. Buna katkı sağlamaya hiç lüzum yok" ifadelerini kullandı.

"HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU'NA ŞİKAYET EDECEĞİZ"

Özgür Özel, son olarak şunları ifade etti: