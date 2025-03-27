Özgür Özel duyurdu: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı resmen Ekrem İmamoğlu oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi ve kapalı Meclis Grubu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının onaylandığını bildirdi.

Özel, CHP Meclis Grubu'nun, İmamoğlu'nun adaylığını onayladığını ifade etti.

Özgür Özel, milletvekili grubumuzda kapalı oylamanın sonucunda 134 milletvekilinden birisi tedbirlik olarak disipline sevk edilen arkadaşımız oy kullanmadı, bir arkadaşımız da sağlık sorunu nedeniyle oy kullanamadı. 132 arkadaşımızın kullandığı oyların tamamını alarak Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

Özgür Özel açıklamasında cumartesi günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek miting için katılım çağrısı yaptı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE TEPKİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'un sözlerine tepki gösteren Özel, "Turbun büyüğü heybede demişti. Turbun büyüğü heybede dediği gün gizli tanık ifade vermiş. MASAK raporu nasıl boş çıktı biliyorsunuz, sorgu nasıl boş çıktı, terör iddiaları hepsi boş çıktı. Şimdi milletin önünde mahcup oldular. Dün çıkmış yine yeni turplardan bahsediyor. Arkadaşalr turp murp yok!" dedi.

Özgür Özel, açıklamasında, "Sözcü TV'ye en yürekten dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Bugün akşam grup başkanvekilleri RTÜK'ün önünde açıklama yapacaklar" ifadelerini kullandı.