Özgür Özel duyurdu: Dilek İmamoğlu'nun yazlık evinde arama yapıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel duyurdu, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ve babası Hasan İmamoğlu'nun yazlık evine operasyon düzenlendiğini söyledi.

Özel, Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in gündeme dair sorularını yanıtladı.

21. Olağanüstü Kurultay ve CHP'ye kayyum atama iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Aslında temel niyetleri hem ön seçim sürecini ve bu mücadele sürecini baltalamaktı. Burada da en güvendikleri şey CHP’de çoklu yapılar var, birbirlerine düşürmek" dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüldü ki CHP delegesi genel başkanının, yönetiminin arkasında dimdik duruyor. İç tartışmaları geride bıraktı. Bu mesajın parti dışına verilmesi önemli. Çünkü kendi iç tartışmalarını bitirmeyen CHP’ye vatandaş güvenmez ve operasyonlara açık hale gelir. Yani her an tartışılan bir CHP var. Buna karşı kayyum atamaya da cesaret ederler. Ankette de seçmen kararsız kalabilir. Acaba CHP karışacak mı, doğru iktidar alternatifi CHP mi? Şimdi bu tartışmaların hepsini pazar günü sandığa gömdü delegelerimiz. Anahtar listeye göre oyunu kullandı. Ve büktü o listeyi yandaş basının ağzına tıktı."

"BİZİ YANLIŞA İTMEYE ÇALIŞIYOR"

Son aylarda yaşananların ardından partisinin politikaları hakkında konuşan Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Temel beklentisi şu: Bizi kriminalize etmek, itibarsızlaşmak ya da bizi sinirlendirerek yanlışa itmeye çalışıyor. Biz ise ona karşı hem kendimizin hem gençlerin zekasıyla, varlıklarıyla ve cesaretleriyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yaratıcı yöntemler kullanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'IN AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI

Özel, Erdoğan'ın kendisi hakkında açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasıyla ilgili "Bu dava bizi yıldırmak için yapılan bir şey. Biz yılmayız. Hakaret yok, iftira yok. Yapılan durumu siyaseten anlatan hukuken de tarif eden bir noktadayız. Ben Akar’ın silah arkadaşlarının beddualarını alan birisi olduğunu mahkemede ispatladığım gibi, Erdoğan’ın cuntacı olduğunu mahkemede ispatlayacağım. Belki birinci kademe mahkemesi etkileri altında olabilir ama en sonuna kadar gidip bu davayı kazanıp, onun cuntacı olduğunu karara bağlatabilirim" sözlerini kullandı.

YAZLIK EVLERE OPERASYON

Özel, Hasan İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun Bodrum ve Çanakkale'de bulunan yazlık evlerine operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Avukat olmadan arama yapılmaya çalışıldığını ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Hukukçu arkadaşlarımız hızla gidip eşlik ettiler. Yoksa kapıyı çilingirle açıp avukat olmadan arama yapmaya kalktılar. FETÖ vari yöntemlerle her şey yapabilirlerdi o evde. Evden 690 Dolar, 10 Euro, ruhsatlı silaha ait birkaç mermi bulunmuş. Dün şöyle bir söylenti yayılmıştı: Dilek İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu tutuklanabilir çünkü o evlerde gizli kasalar, büyük paralar, mühimmat bulunacak. Çıka çıka bu çıktı."