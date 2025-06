Özgür Özel duyurdu: Ferdi Zeyrek için Fahrettin Koca koordinesinde WhatsApp grubu kuruldu

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tedavisi, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Süreci hastaneden takip eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek’e destek ziyareti için Manisa’ya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile hastane önünde basın açıklaması yaptı.

Mansur Yavaş, üzücü bir olay nedeniyle hastanede bulunduklarını belirterek, "Maalesef daha önce Sayın Genel Başkanımızın söylediği, ‘Tutukluluklar, haksız uygulamalar nedeniyle bayram yapamıyoruz’ demişti. Ama bunun üzerine bir de Ferdi Başkanımızın bu elim kazası gerçekten tuzu biberi oldu, tadımız kaçtı iyice. Geldik, bugün durumu hakkında da bilgi aldık. Sürekli bir şekilde zaten kontrol ediliyor. Biz kendisine şifa diliyoruz ve bolca dua ediyoruz. Onun için buradayız, kendisinin yanındayız, bütün belediye başkanlarımızla birlikte. Geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

ÖZEL:EN OLUMSUZ ANILARLA HATIRLAYACAĞIMIZ BAYRAM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Başkan Mansur Yavaş, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, ve Ankara ilçe belediye başkanlarının geçmiş olsun ziyareti için Manisa’ya gelmelerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Özel, şunları söyledi:

"Bu, gerçekten herhalde hepimizin ömrümüz boyunca en olumsuz anılarla hatırlayacağımız bayram oldu. Kalbimizin bir tarafı cezaevindeki arkadaşlarımızdan dolayı hapis, diğer tarafı da Ferdi Başkan’ın mücadelesini hissediyor ve kalbimizin bir yanı da kasıldı kaldı öyle. Bütün Türkiye’den tüm siyasi partilerden, tüm siyasi görüşlerden, Manisa’daki tüm siyasi partilerin temsilcileri, her birisine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bütün genel başkanlar aradılar, sordular. Buraya il başkanları geliyor sürekli. Her gün binlerce, on binlerce kişi hastaneye akın ediyor ve iyi dileklerini sunuyorlar. Hem Manisalı hemşehrilerimize hem de arayan, soran herkese teşekkür ediyoruz. Mansur Başkanımız ile Ferdi Başkan arasında çok özel de bir ilişki gelişmişti son dönemlerde. Aralarında çok özel bir diyalog vardı. Onun burada olması, Nursen Hanım’ın burada olması hem aileye destek verdi hem de eminiz ki Ferdi Başkan bu iyi duyguları hissediyor ve hayata onlar sayesinde tutunuyor. Ben de hepsine teşekkür ediyorum."

"ELDEN GELEN HER ŞEY YAPILIYOR"

Özgür Özel, Zeyrek’in, güncel sağlık durumunun sorulması üzerine de hastane başhekiminin, sağlık durumuna ilişkin düzenli açıklama yaptığını, Manisa il başkanının da kendisine eşlik ettiğini hatırlatarak, başhekimin aktardıklarının dışında bir bilgi veremeyeceğini belirtti.

Özel, şöyle konuştu:

"Ancak Bilkent Üniversitesi’nin çok değerli hocalarının içinde bulunduğu, önceki Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın dün koordine ettiği, mevcut Sağlık Bakanımızın bilgi verdiği şekliyle bir WhatsApp grubu üzerinden Türkiye’de yoğun bakım noktasında ve bu tip olaylarda en deneyimli hocalarımız büyük bir dayanışma içinde, bir WhatsApp grubu üzerinden tüm süreci yakından takip edip görüşlerini, önerilerini bildiriyorlar. Hastanemiz zaten çok uzun yıllardır olan, çok deneyimli kadroların olduğu, bizim inandığımız, güvendiğimiz bir hastane. Teknik ekipman olarak da İzmir’den önemli takviyeler alındı. Çok nadir kullanılan cihazlar kullanılıyor. Onlar geldi. Elden gelen her şey yapılıyor. Bizim de elimizden, iyi duygularla olumlu düşünerek dua etmek geliyor. Durum bundan ibaret. Herhalde Başhekimimiz akşamüstü zaten bir kez daha bir açıklama yapacak. Biz de onu takip ediyor olacağız."