Özgür Özel duyurdu: İBB itirafçısı Murat Kapki, "Kandırıldım" deyip ifadesini geri çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamada İBB Davası'ndaki gizli tanık ve itirafçı beyanlarının çöktüğünü söyledi.

Özel, aylar boyunca iktidar medyası tarafından "İtiraflarına" genişçe yer verilen İş İnsanı Murat Kapki'nin pişman olup ifadelerinden vazgeçtiğini açıkladı.

"BASKI GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

CHP Grubu'nda konuşan Özel, kamuoyuna anlatılan iddiaların geçerliliğini yitirdiğini aktardı. Özel, İBB soruşturmasında sık sık gündeme gelen Murat Kapki’nin mahkemeye başvurup ifadelerini geri çektiğini açıkladı.

Kapki’nin baskı gördüğünü ve yönlendirmeyle ifade verdiğini söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

“İtirafçı olduğu söylenen, yaz boyunca gösterilen Murat Kapki vardı, Murat Kapki. Dün çıktı, mahkemeye başvurdu. Şöyle yazmış: 'Baskı gördüm. Bir gün bile burada yatmazsın demelerine aldandım. Tahliye vaadine kandım. Savcıların yönlendirmesiyle doğru olmayan şeylere imza attım.'”

KAPKİ'NİN İFADELERİ

İBB soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Murat Kapki, daha önce belediye çevresinde bir “sistem” kurulduğunu öne sürmüştü. Kapki, bazı ihalelerin “adrese teslim” verildiğini, şirket kârlarından pay aktarımı yapıldığını, reklam ve organizasyon işlerinde resmi olmayan ilişkiler ağı kurulduğunu iddia etmişti.

Kapki ifadesinde, ortağı olduğu BVA şirketine Kültür AŞ üzerinden verilen üç ihalenin yönlendirmeyle alındığını savunmuş; bu işlerden elde edilen kârın bir bölümünün Murat Ongun üzerinden Ekrem İmamoğlu’na, kendi ifadesiyle “sisteme”, aktarıldığını öne sürmüştü.

Kapki ayrıca dijital reklam alanları için açıktan para talep edildiğini, etkinlik ve organizasyon süreçlerinin perde arkasından yönetildiğini, bazı şirketlerin resmiyette farklı isimlerde görünse de fiilen başka isimler tarafından kontrol edildiğini ileri sürmüştü. İfadesindeki bazı bölümlerde doğrudan gördüklerini, bazı bölümlerde ise Hüseyin Köksal’dan duyduklarını aktarmıştı.

Bir başka beyanında ise seçimlerden sonra İBB havuzunda kalmak ve belediyeden izin almak için kendisinden 7 milyon lira istendiğini, bu ödemenin sahte fatura ve muvazaalı sözleşmelerle kayıt altına alındığını iddia etmişti.

MÜCAHİT BİRİNCİ'DEN DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Kapki’nin gündeme gelen bir başka iddiası da Mücahit Birinci ile ilgiliydi. Özgür Özel, Murat Kapki’nin eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci hakkında şikâyette bulunduğunu açıklamıştı.

Kapki, cezaevinde kendisiyle görüşen Birinci’nin, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’u suçlayan “tamamı kurgu” bir ifadeyi imzalaması ve 2 milyon dolar ödemesi karşılığında tahliye edilebileceğini söylediğini öne sürmüştü.

Birinci ise bu iddiayı reddetti; görüşmede para konuşulmadığını ve herhangi bir ödeme alınmadığını savunmuştu. Birinci bu olayın ardından AKP'den ihraç edilmişti.