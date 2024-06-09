Özgür Özel duyurdu: Tekirdağ'da "Buğday Mitingi" düzenlenecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Bayraklı Kulalılar Derneğinin 12'inci Geleneksel Keşkek Günün'de gündeme ilişkin konuştu. Özel, "Önümüzdeki cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi olarak buğday üreticisinin sesini duymak, Türkiye'ye duyurmak için hep birlikte Tekirdağ'a gidiyoruz, buğday mitingi yapıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, buğday fiyatlarının üreticiyi mağdur ettiğini belirterek, üreticinin sesini duymak ve duyurmak için 14 Haziran'da "Buğday Mitingi" düzenleyeceklerini bildirdi.

Özel, İzmir programı kapsamında, Bayraklı Kulalılar Derneği tarafından Sasalı Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen 12'nci Geleneksel Keşkek Günü etkinliğine katıldı.

Etkinlikte gündeme ilişkin konuşan Özel, buğday üreticilerinin hak ettiğini alamadığını vurgulayarak, geçen yıl 8,25 lira olan buğdaya bu yıl 9,25 lira verildiğini belirtti.

"MALİYETİN ALTINDA FİYATLARLA PERİŞAN EDİYORLAR"

Özel, "11 lira maliyeti olan buğday 9 lira 25 kuruştan satılmak zorunda olunca buğday üreticisi perişan oldu. Geçen hafta bugün Rize'de çay mitingindeydim. Çay, buğday... Önümüzdeki dönem fındıkta, üzümde de fiyat açıklanacak. Ama maliyetin altında fiyatlarla perişan ediyorlar. Buradan ilan ediyorum; bu 9 lira 25 kuruşluk fiyat üreticiyi perişan ediyor. İsyan büyük. Önümüzdeki cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi olarak buğday üreticisinin sesini duymak, Türkiye'ye duyurmak için hep birlikte Tekirdağ'a gidiyoruz, buğday mitingi yapıyoruz" dedi.

"SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM"

Kendisini umutsuz hissedenlere seslendiğini dile getiren Özel, "Asla umutsuz olmayın, sizin gündeminizde olmayan hiçbir gündemle meşgul değiliz. Oyalanmayız, dikkatimizi dağıtmayız, bizim derdimiz sizin derdiniz. Bizim işimiz sizin sesinizi duyurmak. Sesinizi duyurduğumuzda, duyanlar gereğini yaparlarsa ne ala, yapmazlarsa sonuna kadar mücadeleye devam. Ne zamana kadar? Atatürk’ün partisini iktidar yapana kadar" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da etkinlikte birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Menemen Belediyesi'nde işten çıkarıldıklarını belirten işçilerle görüşen Özgür Özel, daha sonra keşkek kazanını karıştırıp tadına baktı.