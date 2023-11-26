Özgür Özel duyurdu: Yerel seçimler için 'memnuniyet anketleri' başlıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; İstanbul, Ankara ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri'nin mevcut başkanlarının yeniden aday gösterileceğini belirtti. CHP'li belediyeler için 'memnuniyet anketleri'ne başlayacaklarını belirten Özel, "Yerel seçimlerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi. Özel ayrıca "Örgüt gözetiminde ön seçimden bir adım geri atmadık, atmayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Başkanları İstanbul Buluşması'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Hep gündemde tuttuğumuz bir hususa dikkat çekmek isterim. Sonuç aldık. Aslında enflasyon emekli maaşlarını kışa çevirdi. Bizim bütün kanun tekliflerimize, mücadelemize rağmen en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira gibi komik bir noktada, emeklileri açlıkla sınayan bir noktada" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Asgari ücret seviyesine çıkarılması gerekiyor, seçim döneminde en düşük emekli maaşında iyileştirme yapacağını söyleyenler seçimden sonra bu işi sanki Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine çevirdiler ve ancak kasım ayında ödemeleri yapılan, bir kereye mahsus, 5 bn lira gibi hiçbir yaraya merhem olmayacak bir düzenleme yaptılar. Bunda da çalışan emeklileri dışarıda bıraktılar. Bir emekli niye çalışır diye oturup düşünmediler. İşsiz bir çocuk yerine torunlara bakmak için, üniversitedeki bir evladın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, artan kiralardan dolayı boğazından geçecek lokma için çalıştıklarını hesap etmeyenler o 5 bin liradan önce emeklileri, emekli olup da çalışanları, sonra Çiftçi Kayıt Sistemi'nde olanları dışarıda bıraktılar. İtiraz ettik, ses yükselttik. Nihayet bu yanlıştan dönüldü."

Bunun derhal maaşlara yansıtılması gerektiğini belirten Özel, "En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması, asgari ücretin de insanca yaşanacak sınırlarda olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A TEPKİ

Kira artışlarına değinen Özel, "Cumhurbaşkanı cuma günü fiyat artışlarından dolayı şaşırmış ve kızmış... 2 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarıyorlarmış diyor. Şaşırdığı şey, kendilerinin çıkardığı, bizim 'bu çözüm olmayacak' dediğimiz, kiracılar ile ev sahiplerinin kavgalarının çok daha vahim sonuçlar doğurarak bizi doğruladığı bir süreçteyiz. 'Bu konuda kanun var' diyor. Yani itiraf ediyor, çıkardığı kanuna uyan yok" dedi.

"Cumhurbaşkanı'na şunu hatırlatıyoruz; kanuna uymayanlara şaşırmak için önce senin Anayasa'ya uyman lazım" diyen Özel, şunları söyledi: "Anayasa'ya uymayan birisinin, çıkarılmış bir kanuna vatandaşa uymadığının şaşırmaması, burayı kanun devleti olmaktan, yasa devleti olmaktan, anayasal bir devlet olmaktan çıkarmanın sonuçlarına bile katlanmanın bile zor olduğu bir dönemde, bundan sonra tekrar göz önünde tutulması gerektiğini ifade ediyorum."

YEREL SEÇİM MESAJI

Yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, "Önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği, bizim de sahiplendiğimiz üç büyükşehir belediye başkan adayımız dışında kimseye verdiğimiz bir söz yok. Verilmiş bir sözüm var; yerel seçimlerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" diye konuştu.

MEMNUNİYET ANKETİ

Özel, şöyle devam etti: "Bu süreçte memnuniyet anketlerimizi pazartesi gününden itibaren anketörler sahada olacak şekilde başlatıyoruz. 7 birim anket yapacak, orada anketi 2 firma mı yapıyor, 3 firmamı yapıyor, tek firmamı yapıyor, onlar da bilmeden, ürettikleri sonuçlar hem elektronik ortamda hem yapay zeka marifetiyle, istatistik biliminin en ileri teknikleriyle farklı bir alanda denetlenerek en doğru ölçme değerlendirmelerle bizde olan belediyelerin memnuniyet anketini yapacağız. Vatandaşın gönlünde olan, partisini ileriye taşımış olan, seçildiğinde yaptığı işlerle ileride olan bütün belediye başkanlarımız bizim de gönlümüzde."

"Adaylarımızla ilgili hem bizim olan belediyelerde hem de kazanma umudumuzun yüksek olan belediyelerimizde yapacağız" diyen Özel, "Adaylar anketten sonra eğer çok iyi bir noktadaysa zaten seçimi kazanacak aday olsa, diğerleri gerideyse hep birlikte o adayda ortaklaşacağız. Eğer kazanacaklar için kadınlar varsa tavrımızı kadından yana ortaya koyacağız. Eğer birden çok aday kazanıyorsa o kararı verirken özel şartlar ve sizin vereceğiniz bilgiler yoksa kararı mutlaka örgütümüzle birlikte vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖN SEÇİM AÇIKLAMASI

Ön seçim ile ilgili de konuşan Özel, "Bazı yerlerde 'ön seçimden vazgeçiyorlar.' Ön seçimden vazgeçmek diye bir şey yok" dedi.

'Örgüt denetiminde ön seçim' vurgusu yapan Özel, şunları kaydetti:

"Vazgeçtiğimiz ya da olmaz dediğimiz şey, hakim gözetiminde, seçime 48 gün kalmışken, sonuçlara itiraz bittiğinde 44 gün, fotoğraf çektirdiğinde 40 gün, araç giydirdiğinde 35 gün, son 1 aya kampanyayı sıkıştırmamak için, ancak aday teke indirilirken bir irade kullanılacaksa sizde, aday belirlemede doğru yöntem ön seçim diyorsanız sizinle, örgütümüzün gözetiminde, sonuçlarına uyacağımız, örgüt gözetiminde ön seçimden bir adım geri atmadık, atmayacağız."