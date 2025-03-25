Özgür Özel duyurmuştu: boykotyap.com erişime açıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinin açıklanacağını duyurduğu boykotyap.com internet sitesi erişime açıldı. Sitenin açılış sayfasında, "Bu düzen böyle gitmez, gitmemeli diyorsan boykot yap" sloganı yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Merkezi Özgür Özel, dün akşam (24 Mart) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tüketimden gelen gücü kullanarak boykota başladıklarını söyledi.
Yüz binlerce kişinin katıldığı mitingi yayınlamayanların boykotun hedefinde olacağını belirten Özel, boykot listesini şöyle açıkladı:
• Espressolab
• D&R
• İdefix
• Ülker
• Kilim Mobilya
• İhlas ev aletleri
• Milli Piyango
• Misli.com
• iddaa.com
• ETS
• Demirören AVM
Özel'in boykot listesinin açıklanacağını duyurduğu boykotyap.com internet sitesinde ise "Akşamı bekleyin" mesajı verildi.
Gelişmelerin ardından akşam saatlerinde boykotyap.com isimli site kamuoyunun erişimine açıldı.
Sitenin açılış sayfasında, "Bu düzen böyle gitmez, gitmemeli diyorsan boykot yap" sloganı yer alıyor.