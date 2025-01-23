Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özgür Özel'e ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. CHP Genel Başkanı Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Dikbayır'a ait dokunulmazlık dosyaları, Karma Komisyon'a havale edildi

Siyaset
  • 23.01.2025 16:54
  • Giriş: 23.01.2025 16:54
  • Güncelleme: 23.01.2025 17:01
Kaynak: AA
Özgür Özel'e ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a ait dokunulmazlık dosyaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

CHP Genel Başkanı Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Dikbayır'a ait dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

BirGün'e Abone Ol