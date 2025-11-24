Özgür Özel'e cezanın gerekçesi: Akın Gürlek tanınan bir kişi değilmiş!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e partisinin İstanbul Gaziosmanpaşa mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle para cezası verildi.

Tazminat davası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılmıştı. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında Özel 150 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

GEREKÇELİ KARAR

Mahkemenin gerekçeli kararında, "Ana muhalefet partisi Genel Başkanı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan davacıya yönelik sarf edilen bu sözler eleştiri boyutunu aşan ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilmesine yasal olanak bulunmayan ifadeler içermektedir. Diğer yandan davacı bir siyasetçi değil, bir kamu görevlisidir, yargı bürokrasisinde önemli bir makamda bulunmaktadır ancak tanınmış ve topluma mal olmuş bir kişi değildir. Bu itibarla ona yönelik eleştiri ve ithamların, tanınmış ve topluma mal olmuş kişilere karşı yöneltilebilecek eleştiri ve ifadelere göre daha sınırlı olması gerekmektedir" değerlendirmesi yapıldı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel 4 Haziran'da gerçekleşen mitingde, "Akın, sert kayaya çaptın! Sabrımızın sonundayız, Saraçhane'deki kararlılığımızla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim, aklını başına topla. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız. Buradan Sayın Erdoğan'a da söylüyorum, AK Parti'de aklını başına alacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü" demişti.

JET SORUŞTURMA

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e "tehdit ve hakaret"ten soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimizde düzenlenen mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı 'yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

CHP lideri Özgür Özel'e Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle bir soruşturma da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıldı. Özgür Özel hakkındaki soruşturmanın "suç işlemeye tahrik" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla açıldığı belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Özel'in sözlerinin, "Yargıya tehdit, hukuk devletine açık saldırı" olduğunu iddia etmişti.