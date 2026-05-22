Özgür Özel'e destek ziyaretleri sürüyor

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna seçildiği 2023 yılında yapılan kurultay ile ilgili 'mutlak butlan' kararı çıkmasının ardından CHP liderine dayanışma ziyaretleri sürüyor.

Bugün saat 14.00'te Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık eden Özel, gün içinde farklı kurum ve siyasi partilerin ziyaretlerini de kabul etti.

TMMOB'DEN ZİYARET

Özgür Özel ilk olarak, destek ve dayanışma ziyaretinde bulunan Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve beraberindeki heyet ile görüştü. CHP Genel Merkezindeki makamında bir araya geldi.

Özel daha sonra destek ve dayanışma ziyaretinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın da yer aldığı TİP heyetini kabul etti.

BAŞ: "CHP'NİN İÇ MESELESİ DEĞİL"

Ziyaretin ardından açıklama yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Bizi 25 yıldır teslim alamadılar, bu yeni saldırıyla da teslim alamasınlar. Onlar hukuksuzluk yapmayı biliyorsa, biz de direnmeyi biliyoruz" dedi ve şunları söyledi:

"Meselenin asla sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç işi, meselenin asla sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne dönük bir yargı kararı olarak değerlendirilemeyeceğini düşündüğümüzü de bir kez daha sizlerin aracılığıyla Türkiye kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Geride kalan 25 yıl içerisinde daha önce eleştirdikleri ne varsa, adım adım her gün bunları hayata geçirdikleri ve bugün sadece siyaset grubun üzerinde değil tüm Türkiye’nin üzerinde bir vesayet oluşturmaya çalıştıklarını görüyoruz.

'YILGINLIĞA DÜLENLER VARSA DİRENENLERE BAKSIN'

Eğer içimizde üzülen varsa, eğer içimizde yılgınlığa düşen, yorulan varsa açık çağrı yapıyorum: Akbelen’de vatana, toprağına sahip çıkan köylülere bakarak içinizdeki yılgınlığı sökün atın; Ankara’nın göbeğinde hakkını aramak için direnen maden işçilerine bakarak içinizdeki korkuyu, yılgınlığı, teslimiyeti sökün atın; sadece gerçekleri yazdığı için aylardır cezaevinde olan gazetecilere, İsmail Arı’ya bakın; 10 yıldır Edirne’de direnmeye devam eden Selahattin Demirtaş’a bakın; 3 yıldır Silivri Cezaevi’nde tutulan Milletvekili Can Atalay’a bakın; bir buçuk yıldır cezaevinde tutulan Ekrem İmamoğlu’na bakın! Bu ülkede 301 madenci öldü, o madencilerin katilleri sokakta ellerini kollarını sallayarak geziyorlar, Can Atalay’la beraber Selçuk Kozağaçlı madencilerin hakkını savunduğu için cezaevinde tutuluyor. Dolayısıyla, ilk defa bir hukuksuzlukla karşılaşmıyoruz. Onlar hukuksuzluk yapmayı biliyorsa biz de direnmeyi biliyoruz. Herkes komşusuna, eşine, dostuna, iş arkadaşına, hemşerisine baksın, emin olun bu ülkenin emekçileri, alın teriyle yaşayan onurlu insanları onlardan çok daha güçlüler. Sonunda mutlaka biz kazanacağız, hiç kimse yılgınlığa kapılmasın."

Özel, Erkan Baş'ın ardından destek ve dayanışma ziyaretinde bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve beraberindeki heyet ile de CHP Genel Merkezindeki makamında bir araya geldi.

Özel, daha sonra ise Kesk Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Özel, saat 17.30'da ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek.