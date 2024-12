Özgür Özel'e esnaf dert yandı: "Gariban insanlar attığımız atıkları evine götürüyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya ilçesinde yer alan Yenişehir Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, 2025 yılında uygulanacak 22 bin 104 liralık asgari ücretle ilgili vatandaşlarla sohbet etti. Esnaf ve vatandaşlar uygulanacak asgari ücreti eleştirdi. Özel ise bir sonraki seçimde iktidarı göndererek daha iyi ekonomi politikaları uygulayacağını anlatırken, 28 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek mitinge katılım çağrısı yaptı.

Özgür Özel'in "Asgari ücreti duydun mu dün? O asgari ücreti alan alışveriş yapabilir mi? Geçen sene ne kadara satıyordunuz bunu?" sorusunu yönelttiği esnaf, "Tek umudumuz sensin başkanım. Başkanım durumumuz iyi değil esnaf bitik durumda. O asgari ücretle yarım kilo elma alınmaz başkanım. Biz bitiğiz bizi kollayın. Küçük esnaf bitti pazarın haline bakın. Hükümet bizi bitirdi başkanım. İş yok, güç yok. 2 gündür 1 kilo mal satamıyoruz. Pazara bir bakın insanlar kan ağlıyor" ifadesini kullandı.

"YOKLUKTAN ÇOCUKLARINA ÇORAP ÇALANLARA GÖZ YUMUYORUZ"

Özel'in ekonomiyi sorduğu bir başka esnaf ise vatandaşların yoksulluk sebebiyle çocuğuna çorap alamadığını belirti. Esnaf, "İnsanların alım gücü bayağı düşmüş başkanım. Çorap bile alamıyorlar. Bazen çalanlar oluyor göz yumuyoruz. Çocuklarına çorap çalıyorlar. Adamın alım gücü yok. Geçen sene 3 tane çorabı 20 liraya satıyordum bu sene 50 lira. Bu şartlarda insanlar geçinemez. Biz sizin desteğinizi bekliyoruz. Dalga geçiyorlar, insanların aklıyla oynuyorlar" diye konuştu.

Özel ise esnafa, "Adam onu alınca artık sen ses etmiyosun çocuk çorabı diye. 20 liralık çorap olmuş 50 lira ama geçen sene 17 bin lira asgari ücret alan şimdi 22 bin lira asgari ücret alacak. Elimizden geleni yapıyoruz . Allah yardımcın olsun, inşallah değiştireceğiz bu hükümeti düzelecek" ifadesini kullandı.

"AKŞAM PAZARIN HALİNİ GÖRSENİZ"

Sebze satan bir esnaf ise, "Nasıl yol çizecekseniz arkanızdayız. Sizinle gurur duyuyoruz. Hep yanımızdasınız. Geçen sene beyaz lahana 10 liraydı şimdi kilosu 50-60 arasında toptanı 40 lira. Biz satamıyoruz halk alamıyor. Kimse evine alışveriş yapamıyor. Akşam pazarın halini görseniz gariban insanlar evine attığımız atıkları evine götürüyor. Bu Allah'tan reva mı? Onlar yiyor garibanlar neden yemesin. Onlar keyif yapıyor biz neden yapmayalım? Pazarın haline bakar mısınız bomboş hiç kimse yok. Her gün böyle. Yaparsanız siz yaparsanız tek çaremiz umudumuz sizsiniz" ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN PAZARA GELİYOR MU?"

Özel'in "Tayyip Bey geliyor mu buralara?" sorusunu yönelttiği esnaf "Nereye gelsin artık. Gelemez artık bitti" yanıtını verdi. Özel, Erdoğan'ın salon siyasetçisi olduğunu belirtiği konuşmasını hatırlatarak, "Pazarda hatır sorabilir mi Tayyip Bey? Sen salon siyasetçisi oldun diyorum. Eskiden görüyorduk ilk zamanlar pazara çıkıyordu, dolaşıyordu, sohbet ediyordu. Şimdi salondan bağırıp duruyor" dedi. Esnaf ise "Ekonomimiz çok iyi, çok iyi diyor ama piyasaya çıktığı yok. Halk perişan, esnaf perişan. Küçük esnafın halini görüyorsunuz. O Suriye'den memnun Türk vatandaşından memnun değil. Durmadan Suriye'ye destek yapıyor buradaki halk perişan. Pazarın haline bakın bir tane müşteri yok. Esnaf aldığını yerine koyamıyor bir daha. Vatandaşın alım gücü yok" diye konuştu.

Doktorun beslenmesine dikkat etmesi için kendisini uyardığını anlatan bir vatandaş ise alışveriş yapamadığını anlatarak, "Doktor proteinli beslen diyor. Et ye sebze ye diyor. Ben bunları alamadım bak boş torbayla gidiyorum. Torbam bomboş bir şey yok içinde. Sabahtan beri kahvaltıyla duruyorum. Hiçbir yemek yemedim. Ne olacak halimiz böyle kurtarın artık bizi. Yeter artık. Alsın 12 bin lirayla kendi beslenebilecek mi? Geçinebilecek mi? Mansur Başkanımızın verdiği et yardımını orada görüyorum. Onun verdiği parayla et alıp yiyorum. 12 bin lirayla ev kirası mı vereyim? Dolabım bomboş hiçbir sebze alamadım. Bize bir çare artık yeter" ifadesini kullandı.