Özgür Özel'e saldıran kişi 2004'te 2 çocuğunu öldürmüş, 2020'de şartlı tahliye ile serbest bırakılmış!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

İsminin Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenilen saldırganın 2004 yılında Hatay'da iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tengioğlu'nun 2004 yılında B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığının belirlendiği ifade edildi.

Tengioğlu'nun "hırsızlık" ve "tehdit" suçunlarından kaydı olduğu belirtilen açıklamada, müebbet hapis cezası alan Tengioğlu'nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın;



📌2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir.



📌 Hırsızlık ve Tehdit suçunlarından kaydı vardır.



📌Müebbet Hapis Cezası alan… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 4, 2025

GÖZALTINA ALINDI

Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu, saldırının ardından gözaltına alındı.