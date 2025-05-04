Özgür Özel'e saldıran kişi 2004'te 2 çocuğunu öldürmüş, 2020'de şartlı tahliye ile serbest bırakılmış!
İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2004 yılında iki çocuğunu öldürdüğünü açıkladı. Bakanlık, Tengioğlu'nun 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
İsminin Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenilen saldırganın 2004 yılında Hatay'da iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tengioğlu'nun 2004 yılında B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığının belirlendiği ifade edildi.
Tengioğlu'nun "hırsızlık" ve "tehdit" suçunlarından kaydı olduğu belirtilen açıklamada, müebbet hapis cezası alan Tengioğlu'nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı ifade edildi.
CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın;— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 4, 2025
📌2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir.
📌 Hırsızlık ve Tehdit suçunlarından kaydı vardır.
📌Müebbet Hapis Cezası alan…
GÖZALTINA ALINDI
Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı.
Saldırgan Selçuk Tengioğlu, saldırının ardından gözaltına alındı.