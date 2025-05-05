Özgür Özel'e saldıran kişi hakkında MASAK raporu ile HTS kayıtları istendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumrukla saldıran zanlının HTS kayıtları ile hesap hareketlerine ilişkin MASAK raporu istendi.

İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e yumruklu saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun (66), İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik MASAK'tan rapor istendi.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi bağlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.