Özgür Özel'e saldıran kişinin gözaltı süresi 1 gün uzatıldı

Dün TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi nedeniyle 1 gün uzatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özgür Özel'in bir saldırgan tarafından yumruklanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi bağlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alınan S.T'nin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

2004'TE 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞ, 2020'DE ŞARTLI TAHLİYE İLE SERBEST BIRAKILMIŞ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan saldırganın Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen saldırgan, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Yapılan sorgulamada Selçuk Tengioğlu'nun, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi de (11) yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlenmişti.