Özgür Özel'e saldıran kişinin kaldığı otel ruhsatsız çıktı: Belediye tarafından mühürlendi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun, Beyoğlu’nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Otel belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenden çıkarken saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel mühürlendi.
İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e yumruklu saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Saldırganın Beyoğlu’nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.
Otel, Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki saldırıdan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
Otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Tengioğlu'nun otelde çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar görüldü.