Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldıran Selçuk Tengioğlu, hakimliğe sevk edildi.

Selçuk Tengioğlu hakkında "kasten yaralama" suçundan tutuklama talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel'in darp edilmesi olayıyla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığımız savunmasının akabinde kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Hakimliğe sevk edilen Tengioğlu, tutuklandı.