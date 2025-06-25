Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Sırrı Sürreyya Önder’in cenaze töreninden sonra saldıran Selçuk Tengioğlu, 9 Temmuz Çarşamba saat 10:30'da hakim karşısına çıkacak.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e Sırrı Sürreyya Önder’in cenaze töreninden sonra saldıran Selçuk Tengioğlu’nun hakim karşısına çıkacağı tarih netleşti.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre Tengioğlu, 9 Temmuz Çarşamba saat 10:30'da hakim karşısına çıkacak.
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya ilişkin Tengioğlu’na barodan avukat atanması için yazı yazılmasına karar verildi.