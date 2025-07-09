Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e, Sırrı Sürreyya Önder’in cenaze töreninden sonra AKM önünde saldıran Selçuk Tengioğlu bugün hakim karşısına çıktı.

İlk kez hakim kaşısına çıkan Tengioğlu hakkında 'kamu görevlisini yaralama' suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Tengioğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

4 Mayıs'ta düzenlenen cenaze töreninde Özel'e saldıran Tengioğlu, gözaltına alınmış ve 6 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Saldırgan Tengioğlu, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçuyla tutuklu olarak yargılanıyor.