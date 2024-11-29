Özgür Özel'e şimşek hızıyla soruşturma!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle Özel hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan resen soruşturma başlattı.

AA'nın aktardığına göre soruşturma kapsamında, gerekli tespitlerin yapılması ve akabinde soruşturma evrakıyla ilgili Özel hakkında fezleke hazırlanması için dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL NE SÖYLEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etmişti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e tepki göstermişti.

"Akın Gürlek, cürmün kadar yer yatarsın" diyen Özel, şunları söylemişti: "Gün gelir ben yine burada dimdik dururum sen kim bilir hangi sosyal medya hesabından bize saldırırsın. Sen bi hukuksuzluğa tabi olsan senin hukukunu da biz savunuruz. Seni uyarıyorum, bir ülkenin kaderiyle oynama, birilerinin aparatı olma."