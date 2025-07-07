Özgür Özel'e soruşturma açılmasına CHP'den tepki

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" gerekçeleriyle resen soruşturma başlatmasına CHP'den tepki geldi. Pek çok CHP'li üye ve yönetici sosyal medyadan gelişmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Özel'e yönelik soruşturmaya tepkiler:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Genel başkanımız Sn. Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturma ifade özgürlüğünü, demokratik ve meşru siyaseti susturma girişiminin yeni bir ayağıdır. Yargıyı araçsallaştırarak Türkiye’nin birinci partisinin Genel Başkanını kriminalize etmek kimseye fayda sağlamaz. Soruşturma açacağınıza yüreğiniz varsa getirin sandığı" paylaşımında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "AK Parti’nin, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hakkında soruşturma açtırtması tek kelimeyle korkaklıktır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Anlaşılan o ki,korku dağları sarmış. Sarsın! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, iradesi gasbedilen milyonlarca yurttaşın haklı isyanını dile getirmiştir. Millet iradesi saraydan büyüktür. Saraydan icazet alan yargı vesayetinin ne vicdanımızda ne milletin nezdinde hükmü vardır. Susan, korkan, bir adım geri atan sizin gibi olsun! Ya adalet, ya vesayet" paylaşımında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel dün kamuoyuna yaptığı açıklamada, milletin iradesini ve sandığı savunmuş; seçilmiş belediye başkanlarına yönelik operasyonları, hukuk dışı ve siyasi saiklerle yürütülen bir müdahale olarak nitelendirmiştir. Bu açıklamayı suç sayarak soruşturma başlatmak, siyaseti kriminalize etmeye çalışmak ve Türkiye’nin birinci partisinin liderini yargı eliyle susturma girişimi, açık bir totalitarizmdir. Sandığı korumak, halkın iradesini savunmak ve Türkiye’yi yeniden hukuk devleti yapma kararlılığımızı hiçbir gözdağı gölgeleyemez" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yaptığı değerlendirmelerden dolayı tehdit gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını öğrendik. 2 Kasım günü seçim istemek ne zamandan beri suç oldu merak ediyoruz. Bu soruşturmalarla bizi hizaya çekmek isteyenlere söylüyoruz, lafın tamamı deliye anlatılır. Uzatmaya gerek yok, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ne söylediyse hepimizin yerine söylemiştir. O sandık gelecek bu soruşturmayı açtıranlar gidecek" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in sözleri, milyonların iradesidir. Gerçekleri haykırdı diye savcıları harekete geçirenler bilsin ki halkın sözü, milletin iradesi yargılanamaz. Genel Başkanımızın her sözünün altına onurla imzamızı atıyoruz. Korkunun ecele faydası yok! Derhal erken seçim" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e açılan soruşturma, iktidarın muhalefetten ne kadar korktuğunun ilanıdır. Yargıyı sopa gibi kullananlar bilsin: Ne geri adım atarız ne susarız! Bu ülkeyi tek adam rejimine teslim etmeyeceğiz. Hodri meydan" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Hukukun siyasete nasıl esir edildiğinin en somut göstergesidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in her sözü milletin vicdanının sesidir. İktidar, eleştiriye tahammül edemeyen, hakikatten korkan bir zihniyetle ülkeyi yönetiyor. Ama biz susmayacağız. Geri adım atmayacağız. Genel Başkanımızın arkasında dimdik duruyoruz, milyonlar duruyor. Bilinsin ki; ne tehditler ne de soruşturmalar bizi yolumuzdan döndürebilir. Ant olsun ki biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.