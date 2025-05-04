Özgür Özel'e yönelik saldırıya tepki yağdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya tepki yağdı.

Sırrı Süreyya Önder için AKM'deki törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tören çıkışı saldırıya uğradı. Özel'in saldırının ardından yüzünde herhangi bir yaralanma ve iz olmazken, moralinin yerinde olduğu bildirildi.

Saldırının ardından saldırya yönelik tepki mesajları geldi.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E TELEFON

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini iletti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeyi X üzerinden duyurdu. Altun şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir.… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 4, 2025

ÖMER ÇELİK: SALDIRGAN HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, X'te paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz.



Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez.



Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 4, 2025

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, Hukuk Devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur."

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır.… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 4, 2025

YERLİKAYA: ŞAHIS YAKALANARAK GÖZALTINA ALINMIŞTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı bilgisini paylaşarak "Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır."

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Toplumuzun huzurunu bozmaya… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 4, 2025

DEM PARTİ: ALÇAKÇA SALDIRIYI EN SERT BİÇİMDE KINIYORUZ

DEM Parti'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Bu saldırı esas itibariyle Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur; cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

TİP'TEN TEPKİ: OLAY AYDINLATILMALIDIR

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) resmi X hesabından yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in AKM’deki cenaze töreni çıkışında uğradığı saldırıyı kınıyoruz. Özgür Özel’e ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İki gün önce bizzat Cumhurbaşkanı tarafından “telef olacaklar” denerek hedef gösterildikten sonra bu saldırının gerçekleşmesi son derece şüphelidir. Derhal saldırgan hakkında gereği yapılarak olay aydınlatılmalıdır" denildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in AKM’deki cenaze töreni çıkışında uğradığı saldırıyı kınıyoruz. Özgür Özel’e ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



İki gün önce bizzat Cumhurbaşkanı tarafından “telef olacaklar” denerek hedef gösterildikten sonra bu saldırının… — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) May 4, 2025

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosya medyadan yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı:

"Genel Başkanımız Sn.Özgür Özel’e yapılan menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırganın ve tüm bağlantılarının ivedi bir biçimde ortaya çıkarılmasını talep ediyorum.

Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde “telef etmeyi” konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar.

Geçmiş olsun Sn.Genel Başkanım"

Genel Başkanımız Sn.Özgür Özel’e yapılan menfur saldırıyı kınıyorum.



Saldırganın ve tüm bağlantılarının ivedi bir biçimde ortaya çıkarılmasını talep ediyorum.



Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde “telef etmeyi” konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara,… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 4, 2025

DERVİŞOĞLU'NDAN ÖZEL'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dilekletini iletti.

KILIÇDAROĞLU: MUHALEFETİ DÜŞMAN GİBİ GÖSTERMEK YAPILACAK EN BÜYÜK KÖTÜLÜKTÜR

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da saldırının ardından mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyorum. Toplumu kutuplaştırmak, muhalefeti düşman gibi göstermek; ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyorum.



Toplumu kutuplaştırmak, muhalefeti düşman gibi göstermek; ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür.



Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 4, 2025

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Demokrasiye, halkın iradesine ve siyaset kurumuna yapılmış bu saldırının failleri hukuk önünde gereken cezayı almalıdır. Şiddetle siyaset kurumu dizayn edilemez. Sayın Genel Başkanımız Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesini bekliyorum."

Genel Başkanımız Sayın @eczozgurozel ’e yönelik bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Demokrasiye, halkın iradesine ve siyaset kurumuna yapılmış bu saldırının failleri hukuk önünde gereken cezayı almalıdır.



Şiddetle siyaset kurumu dizayn edilemez. Sayın Genel Başkanımız Özel’e… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 4, 2025

Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıyı kınadığını bildirdi. Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan bu kalleş ve çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Toplumsal barışımıza ve barış sürecine indirilmiş bu tokadı hepimize indirilmiş bir tokat olarak görmeyenleri de kınıyorum. Provokatörler devrede. CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimi en derin üzüntülerimle bildiriyorum."

CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel’e yapılan bu kalleş ve çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Toplumsal barışımıza ve barış sürecine indirilmiş bu tokadı hepimize indirilmiş bir tokat olarak görmeyenleri de kınıyorum.



Provokatörler devrede.



CHP camiasına geçmiş olsun… https://t.co/fRA1cOQyRe — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) May 4, 2025

MUHARREM İNCE: HEPİMİZİN CAN GÜVENLİĞİ İKTİDARIN SORUMLULUĞUNDADIR

Eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise şu ifadelerle saldırıya tepki gösterdi:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırıları asla kabul etmeyeceğiz. Hepimizin can güvenliği iktidarın sorumluluğundadır. Bu saldırının sorumluları bir an önce tespit edilerek yargı önünde hesap vermelidir.