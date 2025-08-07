Özgür Özel'e yumruklu saldırı davasında ikinci duruşma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM çıkışında saldıran Selçuk Tengioğlu ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.
Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu bugün (7 Ağustos Perşembe) ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.
Tengioğlu hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Duruşma Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.