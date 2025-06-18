Özgür Özel'e yumruklu saldırı: İddianame hazırlandı; 4 buçuk yıla kadar hapis istendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından saldıran Selçuk Tengioğlu için hapis cezası istendi.

Selçuk Tengioğlu'nun Özel'e saldırmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından Tengioğlu hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye göre, Tengioğlu'nun 4 buçuk yıla kadar hapsi istendi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldırıya uğramıştı.

Saldırının ardından Tengioğlu gözaltına alınmıştı; 6 Mayıs'ta ise tutuklanmıştı.

Saldırganın Beyoğlu’nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı. Otel, Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenmişti.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun gözaltında emniyete verdiği ilk sözlü ifadesinde şunları kullanmıştı:

"Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

Öte yandan Selçuk Tengioğlu''nun 2004 yılında Hatay'da iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Kısa sürede Selçuk Tengioğlu'nun 5 yıl önce verdiği bir sokak röportajı ortaya çıkmıştı.

Röportaj sırasında organize suç örgütü lideri Sedat Peker hayranlığını gizlemeyen Tengioğlu, "Sedat Peker dese ki 'canlı bomba ol', olmazsam şerefsizim" , "Derin devlete ihtiyacımız var" gibi ifadeler kullanıyor.