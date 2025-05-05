Özgür Özel'e yumruklu saldırı: Saldırganın olay öncesi görüntüleri ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldırıya maruz bırakıldı.

AKM’den çıkış esnasında bir kişi tarafından yumruklanan Özel’i korumalar alandan çıkardı.

Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.

İsminin Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenilen saldırganın 2004 yılında Hatay'da iki çocuğunu katlettiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tören çıkışı AKM önünde saldıran Selçuk Tengioğlu'nun saldırı öncesi Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki kamera görüntüleri ortaya çıktı.

SALDIRIDAN ÖNCE ÇAY İÇİP SOHBET ETMİŞ

Otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Tengioğlu'nun otelde çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar görüldü.

66 yaşındaki Tengioğlu, ilk ifadesinde, "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım" açıklamasında bulunmuştu.

Saldırganın Özel'e saldırmadan önce kaldığı otelde çay içtikten sonra resepsiyonistle sohbet ettiği anlar otelin güvenlik kamerasına yansıdı.