Özgür Özel'e yumruklu saldırı: Saldırganın Özel'i takip ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldırıya maruz bırakıldı.

AKM’den çıkış esnasında bir kişi tarafından yumruklanan Özel’i korumalar alandan çıkarırken saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı.

2004'te Hatay'da iki çocuğunu katleden ve 2020 yılında cezaevinden tahliye edilen Selçuk Tengioğlu'nun, Özgür Özel'i AKM'ye girerken de takip ettiği ortaya çıktı.

DHA'nın yayınladığı yeni görüntülerde saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun, Özel'in AKM'ye girdiği protokol girişinde de yer aldığı ve Özel'i orada da izlediği görülüyor.

Özel giriş sırasında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparken de Tengioğlu Özel'in yakınında bulunuyor.