Özgür Özel: Eğitim sistemi çağın gerisinde, tarikat ve cemaat kavgası var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Eğitim Maratonu etkinliğinin Milli Egemenlik Parkı yerine Anıt Parka alınmasına tepki gösterdi. İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği'ni eleştiren Özel, "Bu kadar bir barışçıl bir etkinliği dahi devletin polisine kanunsuz emirler vererek engellemeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız" dedi. Eğitim sisteminin çağın gerisinde olduğunu vurgulayan Özel, eğitim alanında tarikat ve cemaat kavgası olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 24 saat sürecek olan Eğitim Maratonu toplantısına katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Özel, "Dün akşam saatlerinde Numan Kurtulmuş'un 'daimi bir özgürlük alanı olsa ne iyi olur' dedikleri bu kürsünün yeri İçişleri Bakanı'nın ve Ankara Valisi'nin talimatlarıyla parkın etrafını bariyerlerle çevirdiler. Milli Egemenlik Parkı'na kurulacak bu kürsüyü, geldik Anıt Parka kuruldu ve 24 saat boyunca eğitim politikalarıyla ilgili söylenmesi gereken ne varsa buradan söylenecek" dedi.

BAKANLIK VE VALİLİĞE TEPKİ

"Şu zihniyeti görmek lazım ki; bu kadar barışçıl, bu kadar bilimsel, bu kadar çözüm öneren bir eylemliliği, bir etkinliği dahi devletin polisine kanunsuz emirler vererek engellemeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız" diyen Özel, şunları söyledi:

"Dertler, bahaneleri 'dün oraya hayvanseverler geldi, burayı ele geçirecekler, burayı bırakmayacaklar, sizin için açarsak onlar da kalır.' Kalsın zaten! Sen Meclis'e hayvanları katledecek, öldürecek, zehirleyecek bir düzenlemeyi getir, buna isyan edenler Ankara'ya gelsinler, efendim 'Milli Egemenlik Parkı'nı hayvanseverler ele geçirmesin.' Milli egemenlik demek milletin dediğinin olması demektir. Bir kişinin, bir zümrenin, bir partinin dediğinin o partinin korktuğunun söylenilmemesi zaten milli egemenlik demiyoruz, diktatörlük diyoruz, tek adam rejimi diyoruz."

"TARİKAT VE CEMAAT KAVGASI VAR"

İktidarın eğitim politikalarına eleştirilerde bulunan Özel, şunları ifade etti:

"Tarikatlar ve cemaatler kavgası var. 'Her köşe başını hangimiz tutalım, bunları nasıl yapalım, müfredata kendi zihnimizdeki zehri nasıl akıtalım? O kitaplar üzerinden bu zehri Anadolu'ya, Trakya'ya nasıl yayalım?'

"Böyle olunca maalesef çocuk AK Partilinin çocuğu da olsa, CHP'linin de, MHP'linin de, İYİ Partili'nin de, DEM'linin de, hangi görüşten olursa olsun PİSA sınavına girdiğinde ortalamamız sondan ikinci dünyada... Tüm yeteneklerde, tüm yetkinliklerde, bu coğrafyanın zeki evlatları dünyada normalde aşık atamayacak akranlarının her alanda gerisinde. Sebebi ne? Sebebi o çocuklar değil, doğru imkanlar yaratıldığında o çocukların neler başardığını görüyoruz. Ama eğitim sistemi, okul öncesinden başlayıp lisansüstü ve akademik kariyer süreçlerine kadar sürekli çağın gerisinde, eksikliklerle dolu bir süreci Türkiye'de yaşıyoruz."

"TÜRKİYE ORTA GELİR TUZAĞINA SIKIŞTI"

Türkiye'nin orta gelir tuzağına sıkışmış durumda olduğunu belirten Özel, "Milli gelirimiz belli bir noktadan sonra artamıyor. Bugün asgari ücret alan için çok düşük, veren için çok yüksek... Bugün dolar kuru bizim için çok yüksek, ihracatçı için çok düşük... Sizin ihracattan anladığınız fason kot üretmekse rekabet sırasında Mısır'daki asgari ücretle yarışmanız lazım. Mısır'daki asgari ücret o düzeyde olunca siz burada dışarıda fiyat rekabeti yapmak için insanlara hak ettiği asgari ücreti vermezsiniz" diye konuştu.

"ORTA EĞİTİM TUZAĞINDAN KURTULMALIYIZ"

"Orta gelir tuzağından kurtulmanın yolu, orta eğitim tuzağından kurtulmaktan geçer" diyen Özel, şunları ifade etti:

"Bugün siz bütün öğrencileri kendi tercihlerine göre planlamadan, ölçmeden, doğru yönlendirmeden, 15-14 yaşında bir karar vermezseniz, Devlet Planlama Teşkilatınız, Sanayi Bakanlığınız ve Milli Eğitim Bakanlığınız birbirleriyle konuşan politikalar üretmiyorsa 24 saat işsiz genciniz olur ama eli tornavida tutan 16 yaşından beri eğitilmiş, 20 yaşından beri iş hayatında meslek lisesinden sonra belli bir süre üniversitede teknik eleman olarak eğitim görmüş, ara eleman diyorlar ya sizinkiler ya bir yerde penye dikiyorlarsa işte orta eğitim tuzağı, orta gelir tuzağına düşürür."

ORTA DEMOKRASİ TUZAĞI

Açıklamasında 'demokrasi' vurgusu yapan Özel, "Önce ülkemizi, AK Parti'nin hepimizi düşürdüğü orta demokrasi tuzağından kurtarmak lazım. Yani milli eğitimin sorunlarının konuşulmasını, hayvan hakları protestosundan korkup Ankara'nın başka bir köşesine yollayacak akıl devlete egemen oluyorsa orada bir orta demokrasi tuzağı var" ifadelerini kullandı.