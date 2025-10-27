Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a döndü: Programı belli oldu

Giriş / Abone Ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir mitinginin ardından, "casusluk" soruşturması kapsamında tutuklama talep edilen CHP Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Güncel
  • 27.10.2025 00:13
  • Giriş: 27.10.2025 00:13
  • Güncelleme: 27.10.2025 00:16
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin ardından tekrar İstanbul'a döndü.

Özel, "casusluk" soruşturması kapsamında tutuklama talep edilen CHP Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Edinilen bilgiye göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazartesi günü İstanbul’da olacak ve saat 13.30’daki Merkez Yönetim Kurulu toplantısına çevrimiçi olarak katılacak.

